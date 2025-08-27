El perfil del pensionista: más ingresos y menos ayudas complementarias

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La provincia presenta este agosto una situación más favorable que la media nacional en materia de pensiones contributivas y aparece entre los territorios con mejores registros del sistema de pensiones, al menos en términos de cuantía media y menor necesidad de complementos. Tanto la pensión media general como las específicas por jubilación, incapacidad o viudedad superan los promedios nacionales, y el porcentaje de pensiones que requieren ayudas adicionales, como los complementos a mínimos o por brecha de género, se mantiene por debajo de la media estatal.

Según los últimos datos publicados por la Seguridad Social, los pensionistas burgaleses perciben una pensión media de jubilación de 1.595 euros mensuales, una cifra que supera en casi 90 euros el promedio nacional, situado en 1.507,5 euros.

En total, se han abonado 65.697 pensiones por jubilación en la provincia, a las que se suman 5.351 por incapacidad permanente y 20.559 por viudedad. Una nómina provincial que, aunque modesta en volumen, refleja una posición comparativamente sólida.

Esta diferencia se observa también en el número de pensiones que requieren complemento a mínimos, una ayuda que se concede a quienes, pese a haber cotizado, no alcanzan los importes mínimos establecidos por ley. En Burgos, solo 15.842 pensiones cuentan con este complemento, lo que representa un 16,7 % del total. Es una proporción sensiblemente inferior al 20,5 % registrado en el conjunto del país.

El complemento a mínimos tiene como objetivo garantizar unos ingresos mínimos para los pensionistas con menos recursos. Solo pueden recibirlo quienes tienen una pensión por debajo del umbral legal, no superan un determinado límite de ingresos anuales y residen en España.

La menor dependencia de este complemento, unida a una pensión media más elevada, dibuja un perfil económico más estable entre los pensionistas burgaleses. Una situación que contrasta con la de otras provincias cercanas como Zamora (35,8 %) o Salamanca (29,4 %), que duplican o casi duplican el porcentaje de beneficiarios.

En el conjunto del país, la Seguridad Social ha abonado este mes 10.374.297 pensiones contributivas, con una pensión media del sistema situada en 1.312,9 euros, un 4,5 % más que hace un año. El incremento también se refleja en la pensión media de jubilación, que ha crecido un 4,4 % interanual.

La evolución del sistema muestra además cambios en los patrones de acceso a la jubilación. La edad media se sitúa ahora en 65,3 años —frente a los 64,4 de 2019—, en parte gracias a los incentivos para retrasar el retiro. El 11,4 % de las nuevas jubilaciones son demoradas, mientras que las anticipadas han caído un 12,4 % en seis años y suponen el 27,6 % del total.

También cobra relevancia el complemento para la reducción de la brecha de género, que se aplica ya a más de 1,1 millones de pensiones en España, con un importe medio de 75,2 euros y una clara mayoría de mujeres entre los beneficiarios (86,2 %).

Solo el 16,7 % de las pensiones en Burgos necesitan complemento a mínimos

Con una pensión media de jubilación de 1.595 euros al mes, Burgos se posiciona entre las provincias con mayores cuantías del país. A este dato se suma otro igualmente significativo: solo el 16,7 % de las pensiones necesitan complemento a mínimos, muy por debajo del 20,5 % registrado a nivel nacional. Esta combinación sitúa a la provincia en una posición destacada dentro del sistema contributivo.

Dentro de Castilla y León, solo Valladolid supera a Burgos en pensión media de jubilación, con 1.652,99 euros. El resto de provincias —León (1.507,6), Palencia (1.544,05), Segovia (1.432,99) o Zamora (1.277,65)— se sitúan por debajo. Esta última, además, registra una de las tasas más altas de pensiones complementadas a mínimos.

En el caso de la incapacidad permanente, Burgos también se sitúa por encima de la media autonómica, con 1.337,28 euros al mes. En viudedad, la cuantía alcanza los 967,02 euros, una cifra superior tanto a la media regional como a la nacional (935,83 euros).

Estos datos apuntan a una estructura contributiva más sólida en Burgos, posiblemente vinculada a trayectorias laborales más estables, mayor continuidad en el empleo y una brecha salarial acumulada menor. Factores que se traducen en una menor dependencia del complemento a mínimos y en pensiones por encima del estándar nacional.

La brecha de género en pensiones se reduce en Burgos: 9.875 prestaciones con complemento

Burgos presenta también 9.875 pensiones con complemento para la reducción de la brecha de género, con un importe medio de 77 euros mensuales. Este complemento, dirigido a compensar las desigualdades en la cotización provocadas por la maternidad o el cuidado de hijos, recae mayoritariamente en mujeres. En la provincia, 4.916 de estas pensiones corresponden a mujeres con dos hijos, 2.234 a mujeres con uno, y el resto a quienes tienen tres o más descendientes.

Este perfil contribuye a consolidar una imagen de mayor estabilidad contributiva en comparación con otras provincias del entorno. Mientras Burgos registra una pensión media de viudedad superior a la nacional, territorios como Zamora o Salamanca presentan cuantías notablemente más bajas y un porcentaje más elevado de pensiones con complementos.

Más de 94.000 pensiones en Burgos y una media superior al resto del país

La Seguridad Social gestiona actualmente 94.736 pensiones en la provincia de Burgos. A las de jubilación, incapacidad y viudedad, se suman 2.812 por orfandad y 317 en favor de familiares. La pensión media general en la provincia alcanza los 1.410,93 euros mensuales, frente a los 1.312,95 de la media estatal.

También en estos dos últimos tipos de pensión Burgos supera los promedios nacionales. La pensión por orfandad se sitúa en 558,76 euros (frente a 525,81 en España) y la de favor de familiares en 827,86 euros (por encima de los 782,54 euros del conjunto del país).

Estos indicadores permiten situar a Burgos entre las provincias con mejores registros dentro del sistema público de pensiones. La cuantía media, la distribución por tipos de prestación y la baja proporción de pensiones complementadas refuerzan esa posición sin necesidad de recurrir a adjetivos ni a conclusiones grandilocuentes: los datos hablan por sí solos.