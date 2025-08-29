Un recuerdo muy veraniego: Así eran las piscinas de El Plantío en el Burgos de 1969

Para muchos burgaleses las piscinas municipales de El Plantío han sido durante los veranos el mejor método para escapar de los días calurosos. A lo largo de las décadas, la instalación municipal ha protagonizado importantes cambios tanto en los vasos como en los edificios del bar y de los vestuarios.

Vista de la piscina olímpica con el mítico trampolín de fondo.POSTAL CEDIDA PRO L.A. SALDAÑA Primera piscina municipal de Burgos Las piscinas entran en funcionamiento el 4 de julio de 1969 aunque hubo algunos amagos de construcción en años previos. De ese mismo año son las postales que acompañan a este reportaje y que han sido cedidas por el burgalés Luis Ángel Saldaña, fotógrafo aficionado y creador de la cuenta de instagram @miqueridoburgos, donde comparte instantáneas del Burgos de los años 80 y 90 que compara con imágenes actuales. «Las imágenes son postales que se crearon con motivos de la inauguración de las piscinas. Son elementos que suelo comprar en mercadillos de segunda mano», apunta Saldaña.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPOSTAL CEDIDA PRO L.A. SALDAÑA Configuración inicial En ellas puede observarse la configuración inicial de las instalaciones con su mítico trampolín de cuatro alturas y el primitivo tobogán que años después sería sustituido por uno cubierto de mayores dimensiones.

Vista de la piscina juvenil en el año 1969.POSTAL CEDIDA PRO L.A. SALDAÑA Jardínes con flores y muchos bancos En las piscinas de la época también destacaban sus jardines con numerosos adornos florales, y los bancos alrededor de los vasos donde mientras los mayores charlaban y tomaban el sol, los más pequeños disfrutaban de un helado adquirido en el bar, edificio que ahora está pendiente de una remodelación integral.



Vista del edificio donde se alojaba el bar con la piscina familiar al fondo.POSTAL CEDIDA PRO L.A. SALDAÑA Primer intento Tal y como recoge el Archivo Municipal de Burgos en su documentación, el primer intento de construir una piscina en nuestra ciudad es del año 1934. La propuesta se quedó en un simple estudio, pero en 1935 de nuevo se vuelve a proponer la construcción de piscinas.



Los burgaleses disfrutan de la piscina familiar en un día de calor.POSTAL CEDIDA PRO L.A. SALDAÑA Convocatoria desierta y nuevo intento Los registros del Archivo Municipal evidencian que el problema fue que tras la convocatoria no se presentó ninguna propuesta. El Ayuntamiento lo volvió a intentar anunciando dicha convocatoria a nivel nacional a través de anuncios en la prensa del momento, pero tampoco hubo interés.

