Supermillonario en Burgos: un solo acertante de La Primitiva se lleva 62,7 millones de euros

La suerte ha hecho escala en Burgos. Un único acertante del sorteo de La Primitiva celebrado este jueves, 28 de agosto, se ha llevado un premio de Categoría Especial —seis aciertos más el reintegro— dotado con 62.701.970,91 euros, según Loterías y Apuestas del Estado

El boleto fue sellado en la Administración de Loterías número 20 de la capital burgalesa, situada en el centro comercial Carrefour-El Miradora. Se trata del único acertante en todo el país que ha logrado la máxima categoría del sorteo, lo que convierte este premio en uno de los mayores repartidos por La Primitiva en los últimos años.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 02, 38, 12, 19, 45 y 11. El complementario fue el 21, el reintegro el 5 y el número Joker asignado fue el 2841336. La recaudación del sorteo alcanzó los 11.951.589 euros.

Además del premio principal, el sorteo deja otros premios menores, pero ninguno comparable a la cifra millonaria que ha recaído íntegramente en Burgos, donde la administración premiada ha abierto con normalidad.

