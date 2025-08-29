El HUBU renueva su ascensor panorámico para mejorar seguridad y accesibilidad

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Hospital Universitario de Burgos (HUBU) afrontará a partir del lunes 1 de septiembre la modernización integral de su ascensor panorámico, una infraestructura clave que conecta la parada de taxis y autobuses con el vestíbulo principal del centro. Los trabajos, que se prolongarán durante unas dos semanas, obligarán a mantener fuera de servicio esta instalación mientras se acometen las obras.

Durante ese tiempo, los usuarios deberán acceder al hospital por los itinerarios alternativos que estarán debidamente señalizados. Se podrá subir por las escaleras situadas junto al ascensor, que desembocan en la zona comercial del hospital (planta -1) con conexión directa tanto a consultas como a hospitalización y áreas técnicas. Además, se habilitará una entrada accesible en la misma plaza del ascensor panorámico: girando a la derecha, los pacientes podrán acceder a un ascensor interno que conduce tanto a la planta -1 como al vestíbulo principal (planta 0).

El resto de accesos al hospital permanecerán abiertos en sus horarios habituales, de modo que la actividad asistencial no se verá afectada.

En cuanto a la intervención técnica, el proyecto contempla un paquete completo de mejoras. Entre ellas, la renovación de los sistemas de electrificación, el reemplazo de puertas, la incorporación de una nueva tecnología de frenado y reducción de ruido y la monitorización avanzada de la cabina para la detección temprana de incidencias. Según detalla la organización, el objetivo es dotar a esta infraestructura de los últimos avances tecnológicos, reforzando la seguridad y el confort de los usuarios, además de cumplir con las exigencias marcadas por la normativa europea para ascensores de alta densidad de tráfico.

Con esta modernización, el HUBU busca garantizar un acceso más seguro, eficiente y cómodo a uno de los puntos de entrada más utilizados del complejo hospitalario