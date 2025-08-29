Teatro, danza y música centran el programa municipal de la sala Gamonal

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

Una amplia variedad de espectáculos centrados en la danza, el teatro y la música conforman el programa de actividades de la Sala Gamonal, que el Ayuntamiento de Burgos tiene eb la Casa de Cultura de este barrio de la ciudad.

La presidenta de la Gerencia de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha anunciado que la apertura del programa cultural se llevará a cabo el viernes 10 de octubre a las 20.15 horas con la actuación de 'Vaya regalo' de 'Encaje teatro', destinado a público joven y también a adulto, con un precio de entrada de 5 euros.

Posteriormente se celebrará la 'Gala Mujeres con Narices' de 'Las Pitwister', el día 25 de octubre 25 de octubre. El programa completo "se presentará más adelante" y supone una propuesta "innovadora" que realiza el Ayuntamiento de Burgos en esta sala del barrio.

La compra de entradas se hará por las vías habituales utilizadas por la Gerencia, tanto a través de Fundación Caja de Burgos como la propia taquilla de la Casa de la Cultura de Gamonal.

Parte de la programación que desarrolla el Ayuntamiento de Burgos vendrá de la mano de los profesionales del área municipal en colaboración "con la iniciativa pública y privada.

En este sentido se va a desarrollar el Certamen Provincial de Teatro, organizado por la Diputación de Burgos. Por su parte, la programación planteada por la gerencia de Cultura, de Ayuntamiento de Burgos incluye, el jueves 2 de octubre, el concierto de la Unidad de Música de la División San Marcial Ballesteros también ha informado de la aprobación de las bases que van a regir para los certámenes escolares, de dibujo y de pintura 'Mateo Cerezo', y el correspondiente a la poesía y a la narrativa 'Andrés Manjón'.

Las bases de estos concursos se van a publicar en los próximos días. La edil ha explicado que los cien mejores dibujos que se corresponden con el mundo del teatro se van a exponer en la sala del libro a celebrar próximamente.

Además de estos concursos, dirigidos a escolares, se van a sumar el concurso de carteles que lleva por título 'Arte sin vandalismo'. Está coordinado por las áreas de Cultura y Medio Ambiente.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Burgos busca "fomentar la creatividad" a través de un lenguaje visual como es el grafiti.