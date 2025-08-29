Ernai coloca placas conmemorativas a Txiki y Otaegi en Cerdanyola del Vallès y cerca de la cárcel de Burgos

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Ernai, la organización juvenil de Sortu, ha colocado sendas placas conmemorativas a los miembros de ETA Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi en las inmediaciones del cementerio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y de la cárcel de Burgos, donde fueron fusilados, respectivamente, en la última etapa del franquismo.

Con motivo del 50 aniversario este jueves del juicio que se celebró contra ellos y en el que fueron condenados a muerte, miembros de Ernai han viajado hasta el cementerio de Cerdanyola y la cárcel de Burgos para colocar las placas junto a unos claveles rojos, tal como ha dado a conocer en un vídeo en las redes sociales.

En las imágenes, afirman que la juventud vasca ahora continúa empujando, como Txiki y Otaegi, para lograr "la libertad de Euskal Herria". El 27 de septiembre, día de la ejecución de ambos miembros de ETA, Sortu ha convocado un acto nacional en el pabellón Anaitasuna de Pamplona en memoria de ambos miembros de la banda.