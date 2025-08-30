Un grupo de 14 trabajadores de Bridgestone se reparte los 62,7M€ de La Primitiva

No se hablaba de otra cosa en la factoría que la multinacional japonesa Bridgestone tiene en el barrio de Gamonal de la ciudad de Burgos. Un grupo de 14 trabajadores de la fábrica son los afortunados ganadores del sorteo de La Primitiva celebrado el jueves 28 de agosto se ha llevado un premio de Categoría Especial, de seis aciertos más el reintegro, dotado con 62.701.970,91 euros. Esta peña de compañeros de trabajo se repartirá el premio en función de su participación y veteranía, aunque la cantidad podría superar los tres millones de euros como mínimo, según explicaron fuentes conocedoras del asunto.

Los afortunados poseedores del único boleto acertante del sorteo del jueves son un grupo heterogéneo de obreros de la Bridgestone, según ha podido saber este periódico, con edades entre los treinta y los sesenta años, aproximadamente. En la fábrica se comenta que algunos de ellos ya han manifestado su intención de seguir trabajando mientras que otros muchos se inclinan por dejar la factoría. La rumorología también ha llegado hasta los muchos compañeros de la fábrica que se encuentran de vacaciones en estas fechas, cosa comprensible ya que no todos los días cae una lluvia de millones que es muy superior a la del Gordo de Navidad por mucho que ese sorteo sea el que más fama posee.

Los ganadores del premio no son los únicos a los que el sorteo de la Primitiva les ha llenado de felicidad. En la Administración de loterías número 20, situada en el centro comercial Carrefour-El Mirador de la capital burgalesa, la noticia les llenó de un gran «orgullo» y alegría. Esta administración vivió ayer viernes una jornada diferente. A pesar de abrir con normalidad, el local se llenó de curiosos, vecinos y clientes atraídos por la magnitud del premio. Para la responsable del establecimiento, que acumula dos décadas de experiencia en el sector, este premio supone un antes y un después, aunque recientemente el sorteo de la Bonoloto del jueves 14 de agosto dejó en esta misma administración un premio de 128.301,50 euros a un acertante de Segunda Categoría , con cinco aciertos más complementario. «Después de un año complicado, esto es toda una alegría y una ilusión», declaraba emocionada. Apenas dos semanas antes habían validado el citado premio de 128.000 euros, pero nunca habían repartido una cifra tan elevada como el premio del jueves.

«Estamos muy contentos, ya que es la primera vez que Burgos reparte tanto dinero y es todo un orgullo que haya sido en nuestra administración. Esto demuestra que estos premios traen alegrías a más de uno», añadía con satisfacción. Posteriormente, las gerentes de la administración conocieron que el boleto ganador había quedado repartido entre el grupo de obreros de la Bridgestone de Gamonal.

Mientras tanto, la administración del Carrefour-El Mirador se ha convertido en símbolo de buena fortuna. Muchos burgaleses ya se han acercado a sellar allí nuevos boletos, convencidos de que la suerte puede repetirse.

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 02, 38, 12, 19, 45 y 11. El complementario fue el 21, el reintegro el 5 y el número Joker asignado el 2841336. La recaudación ascendió a 11.951.589 euros, una cifra habitual en un sorteo que cada semana mueve millones.

El sexto mayor en 1o años

Este premio se coloca en el sexto lugar de los más altos concedidos por La Primitiva en España en los últimos diez años. Solo lo superan los 101,7 millones entregados en Barcelona en 2015; los 88 millones repartidos en Vecindario (Las Palmas) en agosto de 2024; los 79,4 millones de Tabernes Blanques (Valencia) en enero de 2019; los 70 millones de Quintanar del Rey (Cuenca) en 2016; y los 67 millones que cayeron en Sevilla en 2013, este último ya fuera del periodo de la década, pero incluido habitualmente en los rankings históricos. Con este resultado, Burgos entra en la lista de ciudades marcadas por la fortuna en un sorteo que acumula tradición, expectación y titulares gracias a sus botes millonarios. La Primitiva es uno de los sorteos más antiguos de España y, al mismo tiempo, uno de los que más premios millonarios ha repartido en la última década. Su sencillez y la posibilidad de acumular grandes botes han mantenido vivo el interés entre los jugadores. Los premios de Categoría Especial, como el que ha caído en Burgos, son poco frecuentes. Para lograrlos es necesario acertar la combinación completa más el reintegro. En caso contrario, el bote sigue creciendo semana a semana hasta alcanzar cifras históricas, como los más de 100 millones que tocaron en Barcelona en 2015, aún el récord absoluto.