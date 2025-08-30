El Correo de Burgos

Un herido tras salirse en la glorieta de los Rotarios de Burgos y chocar contra una señal

El vehículo que conducía golpeó el bordillo al incorporarse desde la calle Antonio Machado y terminó invadiendo una zona ajardinada, donde derribó una señal de tráfico. Fue trasladado al hospital por los servicios de emergencia

Un coche derriba una señal de tráfico y acaba en un jardín en Burgos.

Un coche derriba una señal de tráfico y acaba en un jardín en Burgos.J. G. L.

Publicado por
El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Creado:

Actualizado:

Un hombre de 37 años ha resultado herido este sábado por la mañana tras sufrir un accidente de tráfico en la glorieta de los Rotarios, en Burgos. El suceso se produjo a las 8:43 horas, cuando el vehículo que conducía circulaba por la calle Antonio Machado y, al llegar a la rotonda, golpeó el bordillo y se salió de la calzada, invadiendo un área ajardinada.

Durante la maniobra, el coche derribó una señal de tráfico de ceda el paso, que quedó dañada y permanece tumbada a la espera de ser recolocada. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Local y personal sanitario del Sacyl. El conductor fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Burgos.

tracking