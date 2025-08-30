Un herido tras salirse en la glorieta de los Rotarios de Burgos y chocar contra una señal
El vehículo que conducía golpeó el bordillo al incorporarse desde la calle Antonio Machado y terminó invadiendo una zona ajardinada, donde derribó una señal de tráfico. Fue trasladado al hospital por los servicios de emergencia
Un hombre de 37 años ha resultado herido este sábado por la mañana tras sufrir un accidente de tráfico en la glorieta de los Rotarios, en Burgos. El suceso se produjo a las 8:43 horas, cuando el vehículo que conducía circulaba por la calle Antonio Machado y, al llegar a la rotonda, golpeó el bordillo y se salió de la calzada, invadiendo un área ajardinada.
Durante la maniobra, el coche derribó una señal de tráfico de ceda el paso, que quedó dañada y permanece tumbada a la espera de ser recolocada. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Local y personal sanitario del Sacyl. El conductor fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Burgos.