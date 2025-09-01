Piden una parada de bus en la entrada principal del HUBU por las obras en el ascensor

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Hospital Universitario de Burgos dejó sin servicio desde este lunes su ascensor panorámico, una infraestructura esencial para el acceso al centro sanitario que conecta la parada de taxis y autobuses con el vestíbulo principal, para someterlo a una modernización completa que durará aproximadamente dos semanas.

El hospital ha habilitado itinerarios alternativos señalizados. Los usuarios pudieron utilizar las escaleras próximas al ascensor, que desembocan en la zona comercial (planta -1), con conexión directa a consultas, hospitalización y áreas técnicas y también se abrió una entrada accesible en la misma plaza, a la que se llega girando a la derecha hasta un ascensor interno con parada tanto en la planta -1 como en la planta 0, donde se encuentra el vestíbulo principal. El resto de accesos al hospital continuaron operativos en sus horarios habituales.

Las obras de modernización que se llevando a cabo permitirán la renovación de los sistemas de electrificación, el reemplazo de puertas, la incorporación de una nueva tecnología de frenado y reducción de ruido y la monitorización avanzada de la cabina para la detección temprana de incidencias.

Parada de bus

Coincidiendo con estas actuaciones, el Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) solicitó al Ayuntamiento de Burgos que aproveche la ocasión para habilitar una parada de autobús municipal en la entrada principal del hospital. La formación castellanista criticó que, a pesar de contar desde 2015 con una recomendación del Procurador del Común para mejorar el acceso en transporte público al HUBU, la propuesta seguía sin aplicarse.

«El Ayuntamiento sigue ignorando al Procurador del Común, lo que constituye un claro desprecio hacia una institución que defiende los derechos de la ciudadanía de Castilla y León», denunció el partido castellanista, que acusó al Consistorio de priorizar otras medidas como la gratuidad del autobús para jubilados mientras desatendía la accesibilidad al hospital.

El PCAS-TC insistió en que la falta de voluntad política es el único obstáculo para una solución viable y de bajo coste. Por ello, instó a la Junta de Castilla y León, a la empresa concesionaria Eficanza y al Ayuntamiento de Burgos a reunirse de forma urgente para planificar una intervención que permitiera a los autobuses urbanos llegar hasta la entrada principal. «Ningún hospital de España carece de acceso directo de transporte público a su entrada principal», subrayaron.