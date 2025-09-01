La UBU recibe a 14 estudiantes de Western Michigan en su programa de español

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un grupo de 14 estudiantes procedentes de la universidad estadounidense de Western Michigan ha iniciado esta mañana su estancia en la Universidad de Burgos, donde participarán durante los próximos cuatro meses en el Curso de Lengua y Cultura Hispánica. El programa, coordinado por el Centro Internacional del Español (CIE), alcanza su vigesimoséptima edición y mantiene una colaboración académica que destaca por su estabilidad y nivel de compromiso.

La profesora Pilar Alonso Abad, coordinadora del curso en la UBU, explicó que este tipo de relaciones suelen tener una duración de entre cuatro y diez años, y subrayó la solidez del proyecto, sostenida por la preparación del profesorado, la posibilidad de convalidar créditos y la inmersión cultural que permite la convivencia con familias burgalesas. En sus palabras, el programa funciona gracias a la «responsabilidad, compromiso, ilusión y esfuerzo» de todos los implicados, tanto en Burgos como en Estados Unidos.

Desde la universidad norteamericana, la profesora Patricia Montilla destacó el perfil del alumnado, compuesto en su mayoría por estudiantes con doble especialidad, como negocios y español o enfermería y español, y señaló que esta experiencia les permite desarrollar competencias profesionales clave.

Durante su estancia en Burgos, los estudiantes recibirán formación lingüística y participarán en visitas, talleres y actividades culturales para reforzar su conexión con el entorno. La directora del CIE, Ángela Pereda, recordó que se encuentran en «una ciudad privilegiada para ello como es Burgos, con su patrimonio histórico y artístico, que incluye el Camino de Santiago, Atapuerca y la Catedral”.

Más de 300 estudiantes de Western Michigan han pasado por las aulas de la UBU desde que comenzó el programa, siempre alojados con familias locales que les ayudan a integrarse y conocer la vida en Burgos desde dentro.

Simón Wilke y Maya Thomas,dos de los estudiantes que participan en este curso.Noelia Alonso - UBU

Viajar y experiencias

Entre los nuevos participantes, Simón Wilke expresó que viajar a otro país es «una experiencia muy hermosa» y añadió que espera aplicar el español en su futura carrera en el mundo de las finanzas, para ayudar a personas que no hablan inglés. Su compañera, Maya Thomas, explicó que eligió este programa por su interés en viajar y por la facilidad que ofrece su universidad para estudiar en el extranjero. Su objetivo es aprender español para trabajar con animales en un país hispanohablante como México o España.

El vicerrector de Desarrollo Estratégico y Planificación, Alfredo Bol, cerró el acto recordando que en 1512 se dictaron en esta ciudad las Leyes de Burgos, «las primeras que reconocían los derechos humanos en América». Invitó a los estudiantes a vivir esta etapa como una oportunidad para crecer y comprender mejor otras realidades, y les recordó que «vais a tener la experiencia de ser inmigrantes, de ser los diferentes», en referencia a la vivencia personal de adaptarse a una cultura distinta.