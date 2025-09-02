El paro se incrementa en 306 personas en agosto en Burgos, la mayor subida en Castilla y León

Publicado por El Correo de Burgos Burgos Creado: Actualizado:

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 306 parados en Burgos en agosto, un 2,44 por ciento más en lo que supone el mayor aumento en la Comunidad. Sin embargo, en comparación con el mes de agosto del año pasado, el desempleo es un 4,32 por ciento menor, con 581 personas menos inscritas en el Ecyl.

En total, las listas del desempleo contabilizan en la provincia de Burgos a un total de 12.854 demandantes de empleo al final del mes de agosto.

El paro sube en agosto en Castilla y León

Por otro lado, el paro aumentó en 657 personas en agosto en Castilla y León en relación al mes anterior, un 0,67 por ciento más, hasta los 98.179 desempleados, lo que supone el séptimo mayor incremento del paro en términos absolutos y el octavo en términos relativos, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

No obstante, la subida del paro ha sido menor a la registrada en España (0,91 por ciento) e inferior también a la anotada hace un año cuando aumentó en 973 personas (0,95 por ciento entonces).

Se trata de la segunda subida consecutiva del paro en Castilla y León que ha anotado no obstante la cifra total de desempleados más baja en un mes de agosto desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en agosto la mayoría de veces en la Comunidad (16 veces) y ha bajado en 13 ocasiones, y el repunte del último mes supone la menor subida desde 2020.

Por su parte, en el último año el desempleo acumula un descenso de 4.987 parados (-4.570 hace un año), lo que supone un 4,83 por ciento menos, inferior que la media que cayó un 5,86 por ciento. Se trata en este caso del quinto menor descenso porcentual del país.

Por provincias, el comportamiento del paro ha sido dispar ya que ha caído en tres y ha subido en seis. El mayor descenso se ha registrado en Valladolid (-0,32 por ciento, 68 parados menos), seguida de Soria (-0,17 por ciento y cuatro parados menos) y León (-0,09 por ciento, 18 desempleados menos) mientras que el mayor aumento ha tenido lugar en Burgos (2,44 por ciento, 306 parados más) y en Zamora (2,37 por ciento y 181 nuevas personas sin trabajo).

A continuación se sitúa Segovia, con un 1,36 por ciento más y 60 parados nuevos, con el resto por debajo del incremento del 1,0 por ciento: Salamanca (0,77 por ciento y 120 parados más), Ávila (0,62 por ciento y 48 parados más) y Palencia (0,54 por ciento y 32 parados más).

En comparación con agosto de 2024 el paro sí ha caído en las nueve provincias lideradas por Salamanca (-7,57 por ciento y 1.288 parados menos), seguida de Zamora (-4,94 por ciento y 407 personas sin trabajo menos), Valladolid (-4,93 por ciento y 1.106 desempleados menos), Ávila (-4,52 por ciento y 368 parados menos), León (-4,41 por ciento y 915 parados menos), Burgos (-4,32 por ciento y 581 parados menos), Segovia (-3,53 por ciento y 164 parados menos), Palencia (-2,01 por ciento y 121 parados menos) y Soria (-1,51 por ciento y 37 parados menos).

Por sectores, el paro bajó en el colectivo de sin empleo anterior, 70 menos (-0,69 por ciento); agricultura, 33 menos (-0,88 por ciento), mientras que se incrementó en servicios, 601 más (+0,86 por ciento); construcción, 101 más (+1,77 por ciento) e industria, 58 más (+0,73 por ciento).

Al cierre del mes, los sectores con más parados son servicios (70.612), sin empleo anterior (10.009), mientras que los sectores con menos desempleados son agricultura (3.721), construcción (5.796) e industria (8.041).

En cuanto a sexos, de los 98.179 desempleados registrados en agosto, 59.692 fueron mujeres, 1.143 más (+2,0 por ciento) y 38.487, hombres, lo que supone un aumento de 199 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+0,5 por ciento).

En agosto, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 165 parados menos que a cierre del pasado mes (-2,2 por ciento), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 1.507 desempleados (+1,69 por ciento).

Cataluña (+7.942), Madrid (+4.214) y País Vasco (+4.178) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Castilla-La Mancha Canarias y Navarra en donde menos, con retrocesos de 1.047, 873 y un 150, respectivamente.