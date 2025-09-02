Un ladrón multireincidente, sorprendido robando un comercio en la avenida del Cid

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un delincuente habitual ha vuelto a traer de cabeza a la Policía Local de Burgos, que ya lo ha detenido en tres ocasiones y le ha realizado cerca de una veintena de intervenciones.

En este último caso los agentes lo han detenido dentro de un establecimiento de la avenida del Cid a primera hora de la mañana del domingo 31 de agosto, hacia las 08:30 horas cuando cometía un presunto robo con fuerza.

El 092 recibió un aviso en el que se informaba que se estaba produciendo un robo en un establecimiento de alimentación en la avenida del Cid y un equipo de Atestados que se encontraba próximo al lugar intervino directamente.

Al llegar comprobaron que la cerradura de la puerta de acceso al establecimiento estaba rota y localizaron un martillo en sus inmediaciones. Con el apoyo de agentes de la Unidad de Policía Administrativa -UPAD- procedieron a requisar el establecimiento, ya que el alertante insistía en que el presunto autor del robo continuaba en su interior.

Los agentes municipales observaron el interior revuelto y la caja registradora forzada y finalmente localizaron agazapado en la parte trasera del local a un conocido delincuente que llevaba en los bolsillos parte de la recaudación de la caja recaudadora, un teléfono móvil y varias cajetillas de tabaco.

La Policía Local procedió a la detención de este hombre de 45 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en establecimiento comercial.