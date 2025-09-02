La tumba de un bebé en un campamento romano de León cambia la visión de la vida militar en Hispania

La profesora Rebeca García González (izquierda) y Marta Fernández Viejo, investigadora predoctoral de la Junta de Castilla y León en el programa de Evolución Humana de la UBU.© José Miguel Carretero. LEH-UBU

El primer enterramiento perinatal documentado en un campamento romano de la Península Ibérica ha sido localizado por investigadores de la UBU en León, en el antiguo recinto de la Legio VI Victrix. Se trata de los restos de un recién nacido que habría muerto poco después del parto y fue sepultado en el umbral de un taller de metalurgia vinculado al ejército romano.

Este tipo de enterramientos, realizados en 'tegulae', que son las tejas romanas, eran frecuentes en la época para niños que fallecían antes de cumplir el primer mes, pero nunca hasta ahora se había identificado uno dentro de un castrum romano en Hispania.

El hallazgo, que ha sido objeto de un estudio publicado en la revista Childhood in the Past, ha sido analizado por un equipo del Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos, en colaboración con la Universidad de León. El descubrimiento se remonta a 2006, durante una excavación de urgencia en la calle Francisco Regueral, donde salieron a la luz los restos más antiguos del campamento militar romano.

La sepultura apareció bajo el pavimento de un taller, en el umbral de una puerta, un emplazamiento que se interpreta como intencionado. Las pruebas de datación por carbono 14 sitúan el enterramiento entre los años 47 a.C. y 61 d.C., justo en el periodo en que el emperador Augusto prohibió la presencia de mujeres y niños en los campamentos del ejército.

El análisis antropológico, llevado a cabo por Marta Fernández Viejo, Rebeca García y José Miguel Carretero (Universidad de Burgos), junto a Laura Rodríguez (Universidad de León), determinó que los restos pertenecen a un recién nacido a término, de entre 38 y 42 semanas de gestación. Aunque presentaba una maduración ósea inferior a su edad, lo que podría indicar malnutrición, enfermedad o estrés prenatal, no se hallaron signos de violencia física. “La ausencia de traumatismos sugiere que se trató de una muerte natural, y no de un infanticidio, práctica documentada en el mundo romano”, señalan los autores del estudio.

La ubicación del enterramiento dentro de una instalación militar plantea nuevas preguntas sobre la vida en los campamentos romanos. Aunque las leyes imperiales prohibían la convivencia familiar dentro de los recintos castrenses, la aparición de estos restos sugiere una realidad más compleja. Ya en otros yacimientos de Britania y Germania se han encontrado pruebas de la presencia de mujeres y niños en campamentos militares, lo que podría apuntar a una aplicación flexible de las normas, especialmente en zonas fronterizas del Imperio.

Restos del esqueleto del individuo recién nacido objeto del estudio.© Marta Fernández Viejo. LEH-UBU

También se considera la dimensión simbólica del enterramiento. En la cultura romana se atribuía a los niños fallecidos de forma prematura un poder protector. Depositar sus restos en umbrales o accesos a edificios podía formar parte de rituales fundacionales o de protección espiritual. Aunque no se puede afirmar con certeza, el contexto del hallazgo encaja con estas prácticas religiosas bien documentadas en la literatura romana.

Este caso rompe con la visión tradicional de los campamentos romanos como espacios exclusivamente masculinos y militares. Refuerza la idea de que en la frontera del Imperio, las dinámicas sociales eran más permeables, y que las creencias espirituales de los soldados seguían muy presentes, incluso en contextos oficialmente regulados por el poder imperial.