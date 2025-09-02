Cuatro de cada diez familias que precisan mediación familiar en Castilla y León son de Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Hasta el pasado 31 de julio, 569 familias de Castilla y León acudieron al servicio Mediacyl para resolver sus disputas. El 40% procedían de Burgos. En concreto, 180 de la capital, 20 de Aranda de Duero y 26 de Miranda de Ebro. A ellas se suman otras seis afincadas en Soria, ya que el centro de referencia burgalés también coordina las intervenciones en la provincia vecina.

Con 15 puntos repartidos por la geografía regional y cuatro centros base en Burgos, Valladolid, León y Salamanca; Mediacyl pretende «ir incorporando nuevos recursos dentro de los Servicios Sociales para facilitar el día a día de las familias». Partiendo de esta premisa, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, no descarta la creación de nuevas instalaciones de referencia en el futuro si la demanda se amplía.

La sensación que se tiene, al menos hasta la fecha, es que el servicio ya se va «transmitiendo de boca en boca». De hecho, a Blanco le consta que «las familias que vienen son las primeras que hablan del servicio y se lo recomiendan a otras». Cabe recordar además que el acceso a Mediacyl es gratuito y se puede gestionar a través del 012, Servicios Sociales, cualquier CEAS o a través de la página web del Gobierno autonómico. A día de hoy, no hay lista de espera y las solicitudes se resuelven «rápidamente».

Con 2 millones de euros de presupuesto y la gestión de los centros en manos de la Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD), Mediacyl cuenta con equipos multidisciplinares compuestos por psicólogos, trabajadoras sociales, mediadores... También se presta asistencia jurídica, sobre todo en cuestiones peliagudas relacionadas -por ejemplo- con repartos de herencias.

Los casos más comunes, según detalla Blanco, se centran en conflictos entre padres e hijos. Generalmente, por temas de horarios, abuso de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Lo que subyace, en definitiva, es la «incomprensión mutua que pueda haber entre unos y otros». Aparte, también es común abordar problemáticas relacionadas con el cuidado de personas dependientes o situaciones de duelo.

Dentro de Mediacyl, destaca la incorporación del servicio Escuela de Familias. Según los datos facilitados por la propia Consejería, a lo largo del presente ejercicio han participado 763 personas en 63 sesiones. En Burgos, se contabilizaron 325 usuarios y una veintena de encuentros.

Bono infantil

Con el 15 de septiembre como fecha límite para presentar solicitudes, 27.368 familias ya han realizado los trámites necesarios para acceder al Bono Infantil. Se trata de un nuevo recurso con el que se pretende financiar las actividades extraescolares de menores entre 4 y 12 años con 200 euros por cabeza.

«Vemos que se está llegando a las familias, pero queremos que llegue a más». Con estas palabras, Blanco confía en que se incremente el número de solicitudes. El programa, por ahora, se sustenta con una partida de 16 millones de euros. Sin embargo, no se descarta ampliarla en caso de ser necesario para cubrir toda la demanda.