'Tolerancia cero' frente a las novatadas y los botellones en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La política de 'tolerancia cero' frente a las novatadas en Burgos ha permitido, de un tiempo a esta parte, que se reduzcan a su mínima expresión. Sin embargo, la vigilancia para evitar este tipo de prácticas se mantiene activa y se extenderá más allá de los entornos universitarios.

Con el fin de abordar esta problemática, el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, se ha reunido esta mañana con el rector de la Universidad de Burgos (UBU), José Miguel García; la vicerrectora de Estudiantes, Sara Gutiérrez; el intendente jefe de la Policía Local, Félix Ángel García; y el jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Eloy Ladrón. Aparte de impedir las novatadas con motivo del inicio de curso académico, también se han incidido en la necesidad de prevenir botellones.

Durante el encuentro, se han destacado los avances logrados en los últimos años. Hasta el punto de considerar a Burgos como ejemplo de buenas prácticas en este ámbito. Además, se ha reforzado la idea de que este tipo de comportamientos, lejos de ser inofensivos, pueden constituir delitos como injurias, vejaciones o daños con consecuencias legales. Asimismo, la vicerrectora ha remarcado que la vigilancia «no será solo en la Universidad», sino que se hará extensiva a residencias y locales de ocio.

El subdelegado, por su parte, ha afirmado que «las novatadas no tienen cabida en la institución educativa que representa la Universidad de Burgos». En este sentido, ha apostillado que «quien no lo entienda desde el prisma de la ética y de la moral, que las descarte al menos por las consecuencias legales que suponen estas prácticas».

«Las novatadas, como actos denigrantes contra la dignidad de las personas, no tienen cabida en el espíritu universitario», remarcaba el rector de la UBU. Al mismo tiempo, no dudó en expresar su agradecimiento a las fuerzas de seguridad por su «extraordinario trabajo a la hora de atajar estas conductas que no son otra cosa que una forma de maltrato, que están totalmente prohibidas por los reglamentos universitarios y que pueden acarrear la expulsión de los estudiantes que las perpetren».

Desde todas las instituciones se insiste en la importancia de mantener este tipo de reuniones periódicas como herramienta para reforzar la coordinación y asegurar un entorno seguro, respetuoso y libre de violencia para todo el estudiantado. Por último, se recuerda que cualquier persona que se sienta intimidada o sea víctima de estos comportamientos puede recurrir a los teléfonos 091 (Policía Nacional) o 092 (Policía Local).