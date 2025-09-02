Nuevo frente abierto para Proyecto Hombre Burgos: El consumo de porno en adolescentes y jóvenes

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

‘A un click’ es el nombre del nuevo programa de prevención del uso y consumo de pornografía entre menores y jóvenes de Proyecto Hombre Burgos. «Desde hace un tiempo estamos viendo un aumento del consumo entre adolescentes y durante un tiempo hemos recabado datos de la mano de los usuarios de nuestros programas». Así lo expresa Marta González, directora de la entidad.

Unos datos que ponen de manifiesto una realidad preocupante y es que «el 80% de los chicos adolescentes y jóvenes de entre 14 y 21 años consume pornografía» mientras que «entre las mujeres ese porcentaje es del 60%».

A raíz de esos datos así como de diversos informes de estudios realizados por entidades como Unicef y Save the Children, la entidad burgalesa se puso en marcha y durante el pasado año «hemos realizado diversas formaciones en este campo para ofrecer un programa con el que queremos llegar a adolescentes, familias y centros escolares y entidades», apunta.

«Estamos ante un tema tabú y es fundamental que los padres tomen conciencia porque nuestros jóvenes están tomando la pornografía como la base de su educación sexual con lo que eso supone para sus relaciones de parejas, sus expectativas en el sexo y en el amor», apunta la directora de la asociación, quien además pone de manifiesto que «es más preocupante aún que las búsquedas más repetidas en las páginas de pornografía son las escenas más violentas y agresivas».

González recuerda en este sentido que «la pornografía funciona como una droga: da placer, bienestar a corto plazo y luego se quiere más». El programa se estructura dependiendo de la edad porque «no es lo mismo hablar de ello con jóvenes de 14 años que de 21» y «siempre implica a los padres porque la educación y el diálogo en casa son fundamentales».

La entidad también apostará este año por impulsar ‘No juegues con tu vida. Apuesta por ella’, un programa centrado en el juego patológico en adultos. «Está acreditado por la Junta y queremos que los burgaleses que lo necesiten apuesten por este programa aún muy desconocido».

En 2024

El pasado año, 4.601 personas fueron atendidas por la entidad. De ellas, 891 eran adultos y 3.710 jóvenes. Más de dos tercios de estos jóvenes participaron en actividades de prevención y el resto en terapias concretas. En el caso de los adultos, «nueve de cada diez personas atendidas fueron hombres». Un porcentaje que «se iguala entre hombres y mujeres en el caso de los jóvenes», añade González.

Por tipos de consumo, en el caso de los adultos, la cocaína es «con un 47% de los casos la que lidera la lista de las adicciones», mientras que en el caso de los jóvenes es el cannabis. «Es la droga consumida el 69% de los casos». Sin embargo, «en muchas ocasiones nos encontramos que esas drogas se mezclan con alcohol». En el caso de las adicciones sin sustancia, las actitudes agresivas y el mal uso de las tecnologías encabezan las consultas.

González también destaca la cada vez «más habitual comorbilidad de enfermedad mental grave y adición en adultos». En estos casos, «se hace un seguimiento continuo y un trabajo mano a mano con otras entidades como Intras o Prosame».