Homenaje a los que cuidan desde siempre

Un pedazo de la historia farmacéutica de España -y de Castilla y León, y de Burgos- se escribe aún hoy, con buena letra, en el municipio de Peñaranda de Duero. La botica de este pueblo que ronda el medio millar de habitantes, a sus 300 años, y subiendo, ejerce de notaria de la evolución profesional y social. Toman nota sus responsables, desde su puesto, de los avatares acaecidos desde que el primer Jimeno de la saga abriera sus puertas. Era el año 1725. Tres siglos y ocho generaciones después, la oficina permanece en pie y activa, como símbolo del eterno papel de una profesión entregada al cuidado -bien vía atención personal, bien vía investigación- de la sociedad.

La muestra que desde ayer luce en la sala de exposiciones del Consulado del Mar, ‘Apotecarius. 300 años de farmacia’, homenajea este hito y el significado que entraña.

Saltan así de su refugio ribereño al mundo el encanto y el valor -cultural, histórico y testimonial- de una botica que conserva intacta su esencia. La idea surgió «casi por azar», reconoce Rodrigo Moral, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos, impulsor de la iniciativa comisariada por Mar Chicharro Merayo, al descubrirse que la farmacia de Peñaranda cumplía este año tan notorio aniversario.

«Entendimos que había que dar a conocer al público este monumento, en todos los sentidos, que, precisamente por seguir operativo como farmacia, no puede ser visitado de forma masiva», indica, para recordar que las dependencias en cuestión fueron declaradas Bien de Interés Cultural. Lo merecen, pues «el espacio ha sido cuidado con gran esmero a lo largo de los años, hasta el punto de que algunas zonas podrían ser de una botica medieval, casi alquímica», destaca Moral, entusiasmado.

Este empeño de cada generación en conservar el legado familiar eleva el resultado actual a ‘museo vivo’, reforzado por la prolífica obra escrita sobre aspectos relacionados con la profesión del abuelo deMaría José Jimeno, la actual gerente, académico de la Institución Fernán González.

La exposición se estructura en tres partes, según Moral. Desde la historia y las «peripecias» que ha atravesado la farmacia durante estos 300 años, hasta la exhibición del valioso patrimonio de la farmacia, «mostrando no solo los clásicos albarelos, sino también las sustancias que se utilizaban en la antigüedad. Los visitantes podrán ver, por ejemplo, la raíz de ruibarbo, el beleño o el bromuro sódico, que se usaba como sedante», detalla.

La exposición reúne sustancias empleadas antaño para la elaboración de medicamentos.ÓSCAR CORCUERA

La tercera ‘pata’ que sostiene esta propuesta se torna merecido homenaje a los farmacéuticos rurales, cuya labor, ayer y hoy, va más allá de la simple dispensación de medicamentos para la curación de enfermedades. «Es importante su papel en la gestión de las crisis sanitarias. La última es reciente, pero ha habido otras y la profesión siempre ha estado en primera línea», recuerda el representante del colectivo en la provincia, para indicar como ejemplo la gripe de comienzos del siglo XX y otras epidemias de cólera o malaria previas a las que los Jimeno asistieron.

Una recreación en 360 grados de la histórica dependencia, un cortometraje rodado en ella por la Universidad de Burgos y hasta un centenar de piezas apuntalan este singular paseo histórico que nace con «alma itinerante» y viajará seguro tras su primera parada en la capital burgalesa al Ateneo de Madrid, Oña, Silos y Aranda. Se atenderán por el camino otras peticiones que surjan (que las habrá en cuanto trascienda su contenido, asegura el presidente del COF), aunque la meta deseada es que el trayecto acabe en Peñaranda de Duero, donde comenzó todo.

Mientras, los boticarios de pueblo, como los Jimeno, seguirán empeñados en sobrevivir. «Las farmacias rurales son el último reducto sanitario de la España deshabitada», defiende Rodrigo Moral. Va por ellos.