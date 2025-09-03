El final del verano pasa factura al empleo en Burgos, que es la séptima con más paro

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El paro registrado en la provincia de Burgos aumentó en 306 personas en el mes de agosto, elevando la cifra de desempleados hasta 12.854 personas inscritas en las oficinas de empleo. El incremento de la cifra de solicitantes de empleo tras las vacaciones de verano alcanzó el 2,44%, fue el más alto de Castilla y León y situó a la provincia burgalesa entre las siete de España con peores cifras relativas, solo superada por territorios del País Vasco y Cataluña.

Ese movimiento mensual, sin embargo, convive con un balance interanual más favorable. En comparación con agosto de 2024, la provincia tiene 581 parados menos, lo que equivale a un descenso del 4,3%. Esta dicotomía en comportamiento del empleo refleja con claridad el peso del calendario, ya que el cierre de la temporada estival se tradujo en menos actividad y más paro. Aunque la tendencia de fondo sigue siendo de mejora en el mercado laboral burgalés.

El empleo medido por la Seguridad Social también acusó esta pérdida de dinamismo, en un mes que abundan las contrataciones para suplir las vacantes vacacionales. Así las cosas, la afiliación cayó un 1,01 % respecto a julio, con 1.610 cotizantes menos, lo que dejó el total en 158.522 trabajadores en activo en la provincia.

El paro entre los menores de 25 años creció en agosto un 10,9 %, con 87 jóvenes más en las listas del Ecyl. La cifra se eleva hasta 884 inscritos, aunque en comparación con el año pasado hay 95 menos, lo que supone una reducción del 9,7 %.

Entre los mayores de 25 años el aumento del paro fue más moderado, con 219 desempleados más el mes pasado y un alza del 1,8 %. En términos anuales la evolución de este grupo de trabajadores también mejora, con 486 parados menos que en 2024.

Por otro lado, los datos de Burgos capital permiten observar con mayor detalle cómo se reparte el paro por edades. En la ciudad hay 6.473 personas registradas como desempleadas, de las cuales 348 tienen entre 20 y 24 años y 568 se sitúan en la franja de 25 a 29. El volumen de paro crece a partir de los 45 años y alcanza su máximo en los mayores de 59, con 1.284 inscritos. La estadística municipal muestra que el desempleo juvenil pesa menos en términos absolutos, pero su evolución mensual es más volátil.

Cabe señalar que de los 12.854 parados contabilizados en agosto, 6.473 corresponden a la ciudad, lo que representa el 50,3 % del total.

Más mujeres que hombres

El desempleo femenino sigue superando con amplitud al masculino. En la provincia, 7.816 mujeres están registradas como paradas frente a 5.038 hombres. En agosto se inscribieron 162 mujeres más y 144 hombres más. En el análisis interanual la evolución es distinta. Los hombres registran un descenso del 6,4 % (346 parados menos), mientras que entre las mujeres la reducción es del 2,9 % (235 menos).

La brecha de género se acentúa si se observa el detalle de la capital. En Burgos ciudad hay 3.974 mujeres inscritas frente a 2.499 hombres. Esa diferencia se agranda en la franja de edad de 50 a 59 años, donde las mujeres representan casi dos tercios del paro registrado.

Por sectores, los servicios lideraron el aumento del desempleo en agosto con 214 nuevos inscritos en la provincia. Le siguieron la construcción con 33, la agricultura con 18 y la industria con 24.

En términos anuales la fotografía es más matizada. La agricultura reduce sus desempleados un 12,7 % y la construcción un 8,6 %. La industria baja un 5,6 % y los servicios un 1,7 %.

En Burgos capital, el predominio de los servicios es aún más claro. De los 6.473 parados de la ciudad, 4.781 proceden de este sector, lo que equivale a tres de cada cuatro desempleados. La industria agrupa a 744, la construcción a 386 y la agricultura apenas a 86. A ellos se suman 476 personas sin empleo anterior, principalmente jóvenes en busca de su primera oportunidad laboral.

La contratación se hunde

El otro gran indicador del mercado laboral confirma la debilidad del mes. En agosto se firmaron 7.851 contratos en la provincia, 3.875 menos que en julio, lo que representa un descenso del 33 %. La caída fue generalizada, con descensos en todos los colectivos y sectores.

En la comparación interanual, el retroceso es más leve, con 166 contratos menos que en agosto de 2024, un 2 % de bajada.

Por sexos, los contratos firmados por hombres fueron 3.884, lo que supone un desplome del 35 % respecto a julio y un 5 % menos que hace un año. Entre las mujeres se registraron 3.967 contratos, un 30 % menos que en el mes anterior pero con un ligero avance anual, ya que se firmaron 43 más que en agosto del año pasado.

El análisis por edades confirma la debilidad de la contratación juvenil. Los menores de 25 años formalizaron 2.687 contratos, 1.604 menos que en julio, un recorte del 37 %. En términos anuales, la cifra apenas varía, con 15 más que en agosto de 2024. Los mayores de 25 años sumaron 5.164 contratos, 2.271 menos que en julio y 181 menos que hace un año. En la distribución sectorial, los servicios aportaron 5.740 contratos, 2.308 menos que en julio, seguidos de la industria con 1.729 (mil menos), la construcción con 238 (189 menos) y la agricultura con 144 (374 menos). En comparación con 2024, solo la construcción mejora, con 23 contratos más que el año pasado.

ciclo estacional

Los datos de agosto muestran cómo el final del verano deja huella en el mercado laboral de Burgos. El paro repunta, la afiliación se reduce y la contratación cae con fuerza, sobre todo en los sectores ligados al turismo y los servicios. Sin embargo, la comparación anual ofrece un escenario más favorable, con menos desempleados que hace un año y un ajuste más acusado en colectivos muy concretos, como la agricultura o los demandantes de primer empleo.