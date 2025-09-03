El programa municipal de envejecimiento activo incorpora un taller para planificar la jubilación

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El programa municipal de envejecimiento activo incorpora este año un nuevo taller para planificar la jubilación con tranquilidad. El fin de esta actividad, una de las 141 que incluye la iniciativa que se desarrolla en espacios públicos repartidos por toda la ciudad, es abordar este tránsito desde una perspectiva personal, "ayudando a los asistentes a gestionar el tiempo libre, encontrar un nuevo propósito, establecer relaciones sociales e informar sobre aspectos normativos o jurídicos", detalló el nuevo concejal responsable del área de Mayores, José Antonio López.

El edil explicó que también se ha reforzado la oferta de estimulación cognitiva con un total de 19 talleres: 12 de memoria, con carácter preventivo, destinados a personas sin deterioro en este aspecto, y 7 para aquellos que sí lo presentan en grado leve.

En el ámbito tecnológico se lanzan actividades formativas sobre el uso de internet en la vida cotidiana, "pensadas para romper la brecha digital", señaló López, para incidir en la importancia de acercar a este colectivo el manejo básico de equipos informáticos o de las principales redes sociales.

Dirigido a personas mayores de 60 años y jubilados, este programa, más que consolidado, se inspira en la llamada de la Organización Mundial de la Salud a las administraciones a "optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen".

Para alcanzar tal meta, el Ayuntamiento de Burgos habilita este año hasta 2040 plazas en actividades diversas repartidas en siete áreas. A las ya citadas de Estimulación Cognitiva y Nuevas Tecnologías, se añaden las de Promoción de la Salud, destinadas a promover una vida saludable mediante propuestas como la psicomotricidad, yoguilates, paseos culturales y marcha nórdica; Expresión Artística, que incluye talleres de dibujo y pintura, talla de madera, artes decorativas o manualidades; Promoción Sociocultural, para desarrollar hábitos y fomentar la participación a través de clases teóricas o tertulias; Voluntariado; y Convivencia, que abarca proyectos con gran difusión y encuentros en fechas señaladas.

De carácter anual, el programa de envejecimiento activo comenzará el 17 de septiembre y finalizará el 11 de junio de 2026. El plazo de inscripción culminará el 11 de septiembre y un día después tendrá lugar el sorteo de plazas en los casos en los que las demandas superen la oferta. El listado de admitidos se publicará el 15 de septiembre y las plazas vacantes podrán solicitarse desde el 16.

López recordó que el precio de los talleres varía en función del tipo de actividad formativa o artística. Las cuotas oscilan entre los 40 y 80 euros, "sin olvidar que buena parte de ellos son gratuitos y que, además, existen bonificaciones".

Las clases y talleres se reparten en las Aulas María Zambrano (917 plazas), el Espacio Mayor (516), los distintos cívicos (404) y centros municipales de barrio (36). La solicitud debe depositarse en el lugar en el que se imparta la actividad elegida.