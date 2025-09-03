Aparatoso accidente sin heridos junto a la antigua estación de Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Una colisión frontal entre dos vehículos a primera hora de la tarde de este miércoles en la calle Eduardo de Ontañón, junto a la antigua estación de tren de Burgos, ha movilizado a los bomberos aunque finalmente todo quedó en un susto. De hecho, ninguno de los ocupantes de los turismos implicados resultó herido pese a lo aparatoso del accidente.

El suceso tuvo lugar pasadas las 16:30 horas. Según fuentes del 112 consultadas por este periódico, en un primer momento se creía que uno de los ocupantes de los coches siniestrados se encontraba atrapado. Del mismo modo, se indicaba que el conductor del otro vehículo había salido sin problema por su propio pie.

Una vez recabados los datos, la sala de operaciones del 112 trasladaba la incidencia a la Policía Nacional y Local, así como al Cuerpo de Bomberos, cuya intervención no fue necesaria pese a enviar una dotación al lugar de los hechos. Así las cosas, no se requirió asistencia sanitaria al constatarse que nadie había resultado herido.

Como suele ser habitual en estos casos, la Policía Local ha realizado pruebas de alcoholemia a los conductores involucrados en el siniestro. Las causas, por su parte, deberán ser esclarecidas por la Unidad de Reconstrucción de Accidentes.