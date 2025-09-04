La Universidad de Burgos da la bienvenida al curso a sus más de 3.300 nuevos estudiantes

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Universidad de Burgos inició oficialmente el curso académico 2025-2026 con el acto de bienvenida a los más de 3.300 nuevos estudiantes que se incorporan este año a sus aulas. En total, 2.800 de ellos cursarán estudios de grado y otros 300 iniciarán programas de máster. Durante la ceremonia, celebrada en el Paraninfo de la Universidad, el rector José Miguel García destacó el papel central del alumnado en la vida universitaria. «La universidad sois vosotros, sin vosotros no hay universidad ni futuro», afirmó, subrayando el papel transformador de esta etapa en la vida de los jóvenes. Reivindicó también la función social de la institución: «La UBU no es solo la universidad de quienes estudian en ella, sino la universidad de la sociedad».

García animó al nuevo estudiantado a aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece la UBU, no solo en el plano académico, sino también en la experiencia vital, cultural y de crecimiento personal que representa el paso por la universidad. «Lo que viváis aquí quedará en vuestra mochila para toda la vida», señaló, definiendo la universidad como espacio de conocimiento, innovación y oportunidades.

El rector recordó la pertenencia de la Universidad de Burgos a la RUN-UE, una alianza universitaria europea que permite acceder a programas de movilidad y formación conjunta, además de fomentar el voluntariado y el aprendizaje de idiomas desde el primer curso. También puso en valor el liderazgo de la UBU en materia de investigación, tanto en el ámbito autonómico como nacional, y su vinculación con el tejido empresarial, elementos que inciden en la calidad de la formación.

Cerró su intervención agradeciendo a las familias su implicación y animando al alumnado a implicarse. «Será el tiempo más importante de vuestras vidas, y cuanto más lo aprovechéis, mayor será el impacto en vuestro futuro y en el de la sociedad», concluyó.

El rector en su intervención en el acto de apertura de curso para los nuevos alumnos.NOELIA ALONSO / UBU.

Tras el rector, la vicerrectora de Estudiantes, Sara Gutiérrez, presentó los principales servicios de la universidad, como el Servicio de Información, que actúa como punto de referencia para resolver dudas, acceder a becas o recibir orientación personal y académica. También destacó el papel del Servicio Universitario de Atención a la Salud, que ofrece apoyo individual y talleres enfocados en la gestión del estrés y la salud mental.

Uno de los mensajes más directos de la vicerrectora fue la advertencia sobre las novatadas. «La Universidad de Burgos mantiene una política de tolerancia cero con las novatadas», recordó, insistiendo en que están prohibidas tanto en el campus como en la ciudad. En su lugar, animó a participar en iniciativas de bienvenida «divertidas, saludables y respetuosas», como la fiesta prevista para el 26 de septiembre. La jornada concluyó en el Polideportivo Universitario con la Feria de Bienvenida, donde los nuevos estudiantes pudieron conocer de primera mano los recursos, servicios y oportunidades que les ofrece la Universidad de Burgos para su desarrollo académico y personal.