Una joven herida tras chocar su patinete con un coche en la calle Madrid de Burgos

Una mujer de 19 años ha resultado herida este viernes por la mañana tras verse implicada en una colisión entre el patinete que conducía y un turismo. El accidente se ha producido a las 11:08 horas en la calle Madrid, en el casco urbano de Burgos.

La joven, que permanecía consciente en el momento de la asistencia, fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios de Sacyl. Hasta la zona se desplazaron también efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional para regular el tráfico y realizar el atestado correspondiente.

Por el momento no han trascendido las causas del accidente ni el estado del conductor del turismo implicado.