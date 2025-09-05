El Fórum Evolución compite con Madrid y Barcelona como mejor espacio para eventos en los Premios Eventoplus

Un momento de las jornadas Big Bang organizadas en el Fórum por la Asociación Acnil este verano con una amplia participación.TOMAS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Fórum Evolución Burgos ha sido seleccionado como finalista en la categoría de Mejor Espacio para Eventos en los Premios Eventoplus, los galardones más reconocidos en España y Portugal dentro del sector de reuniones y congresos. La candidatura llega en un momento óptimo después de un 2024 que batió todos los registros de actividad, asistencia e ingresos, y para el Ayuntamiento supone un nuevo respaldo a la proyección de Burgos como ciudad de congresos y cultura en el horizonte de Burgos 2031.

La dirección del palacio de congresos subraya que esta nominación es “un reconocimiento al trabajo bien hecho y a la proyección de Burgos como ciudad de congresos, cultura y grandes eventos”. El impulso de 2024 y la visibilidad que otorga este reconocimiento sitúan a Burgos en una posición destacada para seguir atrayendo grandes encuentros nacionales e internacionales, un paso clave en el camino hacia los objetivos de Burgos 2031.

El recinto competirá con Callao City Lights, en Madrid, y el Mirador Torre Glòries, en Barcelona, por un premio que distingue la versatilidad, estética, capacidad y flexibilidad de los espacios de referencia en el país. El jurado, formado por 23 profesionales del sector, entre representantes de grandes agencias, asociaciones y corporaciones, dará a conocer el fallo en la gala del 17 de septiembre en Madrid Arena, a la que asistirán más de 1.200 especialistas de la industria.

El respaldo a la candidatura se apoya en cifras récord, según recuerda el Ayuntamiento, ya que a lo largo de 2024 el Fórum Evolución acogió 187 eventos, un 23% más que el año anterior, y reunió a 183.644 asistentes, lo que supuso un aumento del 25,37%. También alcanzó el mejor resultado económico de su historia, con 849.580 euros en ingresos, un 12% por encima del máximo registrado hasta ahora.

A la intensa actividad congresual se sumó una programación cultural en ascenso. Entre septiembre y diciembre de este año el auditorio acogerá 37 actividades y 42 pases, con más de 46.000 entradas disponibles, un 60 % más que en 2023 y un 15% por encima del curso pasado. Además, están previstas 30 citas congresuales para el último trimestre, lo que refuerza la doble vocación del espacio como motor cultural y de negocios.

El Fórum Evolución fue escenario en julio de la World Dance Cup, el evento más multitudinario celebrado hasta la fecha en sus instalaciones y que consolidó a Burgos en el mapa de las grandes citas internacionales.