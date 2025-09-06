Guillermo Décimo regresa con fuerza a la pasarela de la moda de Madrid

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El diseñador burgalés Guillermo Díaz, y su firma Guillermo Décimo, volverá a pisar este próximo 21 de septiembre la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, y lo hará para presentar su colección ‘In Tempo’ donde, sirviéndose de la moda, reflexiona precisamente sobre este tema y cómo lo invertimos en aquello que nos apasiona. Será uno de los nueve creadores emergentes españoles que competirán en la XXVI edición de la Mercedes-Benz Fashion Talent, un certamen que reconoce la creatividad de los futuros talentos.

Guillermo Décimo explica a Ical que eligió el nombre de ‘In Tempo’ porque, en terminología musical, implica “volver a la medida que aparece originalmente en la partitura”, como una vuelta a los orígenes, y ha querido relacionar este concepto con la moda. La costura, al igual que una buena pieza, requiere ser creada ‘in tempo’. “Confeccionar costura es como interpretar una partitura, y para hacer un vestido bien hecho, se necesita tiempo”, indica.

Con esta idea, el joven talento ha preparado 18 looks para mujer en los que ha puesto todo su esfuerzo y cariño, con piezas de arte que por sí solas cuentan historias. Los diseños están elaborados con tejidos muy ricos, aunque también con una gran variedad de texturas, como terciopelos, encajes, pedrería, tafetán, rasos o gasas, tal y como explica Guillermo, que avanza que muchos se sorprenderán también al ver telas falleras entre sus prendas.

“Igual la gente no entiende el motivo por el que un burgalés mete telas falleras, pero tienen mucha relación con mi idea de estética”, indica el diseñador, que recuerda que Burgos y Valencia son dos ciudades hermanadas. “Le da un plus a la colección”, afirma Guillermo Décimo.

Diseño del diseñador burgalés Guillermo DécimoAgencia ICAL

La gama cromática también es “súper amplia”, con colores como el blanco, el negro, el rojo, el rosa, azules eléctrico, pero también tonos dorados y plateados. “Me gusta que cada look tenga un color predominante y que el público no se aburra”, agrega.

Guillermo Díez, de 29 años, se inició en el mundo de la moda a una edad muy temprana y se formó en la Escuela de Arte Superior de Diseño (EASD) de Burgos, donde logró una Mención Honorífica en su Trabajo de Fin de Estudios (TFE) en 2018. Completó después su formación dentro de los talleres de Ulises Mérida y Ana Locking, y posteriormente aprendió técnicas de Alta Costura en el Museo Balenciaga.

Durante varios años ha continuado ejerciendo su oficio desde su ciudad natal. Sin embargo, hace año y medio tomó la decisión de trasladarse a Madrid. Por el momento continúa trabajando desde casa, aunque también cuenta con un showroom en la capital, donde los clientes pueden acudir y probarse las prendas. Compagina toda esta labor con un trabajo como profesor en un máster de moda.

Salto internacional

La colección ‘In Tempo’ no es la única que presenta Guillermo Décimo este mes de septiembre, ya que solo unos pocos días antes tendrá lugar la London Fashion Week, donde se podrán ver cuatro diseños del burgalés.

Será de la mano de la marca de mochilas Sprayground, para la que ha creado cuatro looks, que se harán hueco en la pasarela de la moda londinense. No es la primera vez que Guillermo Décimo cruza la frontera española, ya que también de la mano de esta conocida marca de mochilas, ha viajado a otras semanas de la moda como la de Nueva York y Milán. “No todo el mundo tiene la oportunidad de decir que sus prendas han desfilado en la Fashion Week”, concluye Díez.