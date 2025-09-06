El influencer burgalés Carlo Cuñado copresentará un programa de viajes en televisión

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Es un orgullo y un honor». El influencer y comunicador burgalés Carlo Cuñado- @carloartspain -está cumpliendo un sueño. Desde hace unas semanas graba junto a la periodista Eva Rojas el programa televisivo de viajes ‘La vuelta al mundo en 80 likes’, que verá la luz antes de que finalice el año.

Se trata del nuevo espacio sobre viajes de Radio Televisión Española. «No es el típico programa de viajes. Tiene un punto diferente con lo visto hasta el momento, porque los presentadores tenemos una presencia mayor en escena y hay una producción muy cuidada, casi cinematográfica, así como un lenguaje audiovisual más complejo y elaborado, que estamos seguros de que enamorará a diferentes públicos».

Carlo habla ilusionado. Es su primer proyecto en televisión. «Es todo un honor que la productora haya puesto los ojos en mí de entre todos los influencers de viajes que hay en España», asegura. Especial orgullo siente de que «se haya apostado por un creador de contendido la España Vaciada» que trata de mostrar la riqueza de esta parte de nuestro país y de «hacer extraordinario lo cotidiano».

Carlo y Eva Rojas conforman una dupla en la que cada uno aportará una perspectiva propia en cada viaje. «Eva tiene una experiencia en este tipo de programas y ella aportará esa parte más periodística, mientras que mi papel es más espontáneo, se acerca más a lo humano de los viajes y a las redes sociales».

A lo largo de estas semanas ya se han grabado los seis primeros capítulos de este espacio televisivo que tendrá doce episodios. «Nunca había hecho televisión, pero estudié Comunicación Audiovisual y creo que eso también ha pesado en la elección», apunta el burgalés.

«No es lo mismo desenvolverse treinta segundos ante tu teléfono que hacerlo durante varias horas en la grabación de un programa con un equipo de profesionales, guion y una producción impresionante», señala. De hecho, Carlo estaba «nervioso» por el resultado, pero «todo ha fluido muy bien y tanto TVE como la productora y mis compañeros me han dado un feedback positivo de mi trabajo», expresa con una sonrisa.

La hoja de ruta

Hasta el momento, Carlo ya ha grabado los programas de Lisboa, Budapest, Praga, Medellín y Costa Rica y ahora se encuentra inmerso en la grabación del sexto capítulo en Ámsterdam. «Por delante quedan Nápoles, Eslovenia, Nueva York; Miami y alguna sorpresa», explica.

Carlo asegura que «el programa marcará la diferencia respecto a los clásicos formatos de viaje» y asegura que «se trata de un estilo ameno, dinámico y divertido con varios guiños a las redes sociales» y que «esperamos que llegue tanto a un público más adulto y experimentado como al público más joven».

En la maleta del burgalés ya hay cientos de anécdotas guardadas: «un terremoto en Costa Rica o conocer a la comunidad indígena de los borucas son solo dos de ellas», pero Cuñado invita «a descubrirlas todas en unas semanas».