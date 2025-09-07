Descenso generalizado del tráfico de drogas en Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La presión policial es cada vez mayor, sobre todo en Burgos capital y contra el menudeo. Aun con todo, lo cierto es que los ilícitos penales por tráfico de drogas disminuyeron considerablemente durante el primer semestre de 2025. En clave provincial, el descenso se aproximó al 19% con 39 intervenciones frente a las 48 del pasado ejercicio.

Donde más se aprecia esa caída generaliza es en la capital. De acuerdo al último informe del Ministerio del Interior en materia de criminalidad, el tráfico de drogas durante los seis primeros meses de 2025 decreció un 51,4%.

No sucede lo mismo, sin embargo, en los otros dos grandes núcleos poblacionales de la provincia. En Aranda de Duero, el aumento porcentual es del 25% y en Miranda de Ebro del 16,7%. En ningún caso, eso sí, se llevaron a cabo más de diez intervenciones policiales.

Al margen de las cifras recabadas durante los seis primeros meses de este año, Interior también ha constatado que Burgos fue, al menos en 2024, laboratorio de diversas sustancias desconocidas para la gran mayoría de la población. Lo llamativo del asunto, tal y como se refleja la Estadística Anual sobre Drogas, fue el hallazgo de estupefacientes inéditos como la eticiclidina (PCE). Fue, de hecho, el único alijo incautado en España. Aparte, se localizaron 3.275 gramos de 2-MMC, el 91,66% del total decomisado a nivel nacional.