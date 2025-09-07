Arranca la restauración de este arco triunfal herreriano de Burgos (con la licitación de las obras)

Estado en el que se encuentra el Arco de Fernán González, en la calle del mismo nombre.TOMÁS ALONSO

Con la puesta en marcha del proceso de licitación de la rehabilitación del Arco de Fernán González arrancan las tareas de consolidación y restauración de este elemento patrimonial de la ciudad de Burgos, ubicado en la calle del mismo nombre.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 24 de septiembre para hacerse con una intervención que tiene un presupuesto asociado de 170.377,35 euros, con impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de 4 meses desde que se firme el contrato.

El Ayuntamiento de Burgos, desde el área de Patrimonio, que preside el concejal Ángel Manzanedo, se hará cargo de la intervención que se prevé que comience cuando «finalice ese anidamiento» de las cigüeñas, cuyo nido corona el monumento. Según se indica en el proyecto, se limita la actuación al periodo de agosto a enero sin presencia de cigüeñas.

Manzanedo apuntó a comienzos del mes de julio que este es un elemento arquitectónico «al que hay que prestar especial interés» porque «a lo largo de los años ha sufrido un deterioro constante y necesita ser intervenido». En 2019 los bomberos tuvieron que retirar uno de los siete pináculos que adornan el Arco al ver que estaba suelto y corría riesgo de caerse y provocar un accidente. Nunca se ha restaurado y colocado de nuevo.

Los trabajos se centrarán en recuperar la «pérdida de volumen y el desconchamiento que han sufrido las partes bajas, así como el desprendimiento de pináculos». Además, el arco «presenta mucha suciedad y vegetación entre piedras».

El arco de medio punto se asienta sobre una imposta sencilla, escoltado por dobles columnas de orden dórico. El conjunto se corona con un ático donde se pensó colocar una estatua de Fernán González.

El proyecto redactado por el arquitecto Miguel Ángel Arranz Alonso de Celada considera que se deben hacer obras que eviten el progresivo deterioro de este elemento, consolidando los elementos existentes e incluso, si procede, reponiendo otros.

El Arco de Fernán González, de estilo herreriano, es un monumento triunfal erigido entre 1581 y 1587 por iniciativa del Concejo de la Ciudad para honrar la memoria de Fernán González, primer conde independiente de Castilla (932-970) sobre el solar donde se ubicó su residencia en la antigua calle Tenebregosa (actual calle Fernán González). La tradición sostiene que en este lugar se encontraban las casas o el palacio del conde Fernán González de Castilla.

Como se indica en el proyecto, es de un sobrio estilo clasicista y fue realizado por Juan Ortega de Castañeda en forma de arco de medio punto flanqueado por columnas toscanas y rematado, en el cuerpo superior, por un gran tablero rectangular que sostiene una cartela con una inscripción latina honorífica, atribuida a Fray Luis de León. Este monumento tiene protección integral, según el Plan General de Ordenación Urbana vigente y tiene consideración de Bien de Interés Cultural desde 1985.