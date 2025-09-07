Patrimonio, cine y motor: así fue la ruta del Rally de Vehículos Históricos de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los 22 coches participantes en la XXIII edición del Rally de Vehículos Históricos de Burgos reposaron este domingo frente al Museo de la Evolución Humana como cierre a las actividades celebradas durante el fin de semana. En el Paseo de Atapuerca, los automóviles quedaron dispuestos como una galería al aire libre, permitiendo al público acercarse a modelos anteriores a 1940.

La ruta, organizada por el Club Burgalés de Vehículos Históricos, se desarrolló durante tres jornadas en las que los participantes combinaron patrimonio, automovilismo y referencias cinematográficas. El itinerario arrancó el viernes con la acreditación de los participantes, seguida de una visita al monasterio de San Pedro de Cardeña, vinculado al rodaje de El Cid, y una cena posterior en Carcedo.

El sábado por la mañana, los coches partieron desde Villafría y recorrieron varias localidades como Sarracín, Barbadillo del Mercado y Contreras en una ruta que condujo al grupo hasta el cementerio de Sad Hill, escenario del popular western 'El bueno, el feo y el malo'. Desde allí, el rally continuó hacia el monasterio de San Pedro de Arlanza —relacionado con El Valle de las Espadas y también escenario en la citada película protagonizada por Clint Eastwood—, para luego atravesar Covarrubias y llegar a Santo Domingo de Silos, donde los participantes compartieron almuerzo.

En total, la ruta abarcó más de 180 kilómetros. Junto a los vehículos llegados desde Vizcaya, Guipúzcoa, Madrid, La Rioja y A Coruña, también participaron cinco coches de Burgos aportados por la organización. El recorrido finalizó en el Museo de la Evolución Humana, que ha servido de localización para la serie 'La huella del mal'.