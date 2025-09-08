El bulevar se bautiza de forma oficial como bulevar del ferrocarril

Vista del bulevar ferroviario, desde la zona sur de la ciudad, donde se encuentran dotaciones como el edificio de la estación y el hangar.ÓSCAR CORCUERA

Los 11 kilómetros de viario del bulevar ferroviario se denominarán de manera definitiva como 'bulevar ferroviario', según se ha decidido de manera unánime en la comisión municipal de Personal y Régimen Interior. La concejala Yolanda Barriuso ha explicado que la necesidad de dar este nombre de manera oficial, que es como todos los burgaleses ya denominan a esta vía, ha venido motivada por las peticiones de varias empresas constructoras que están edificando a ambos lados de la calle y habían solicitado ya la numeración de los edificios, como son Pecsa Homes y Residencial Bulevar Burgos.

"Hemos elegido bulevar del ferrocarril por ser más descriptivo, por ser un concepto obvio y didáctico, es un uso muy extendido en la toponimia urbana y figura la palabra ferrocarril que tiene un carácter evocador de la circulación del tren por ese trazado durante casi 150 años", matiza la edil popular.

Sin embargo, las otras denominaciones que existen a lo largo del bulevar, como avenida Valencia del Cid, calle Alicante y Luis Rosado, entre otras, que tienen sus portales correspondientes, se van a seguir manteniendo para no causar perjuicio económico a las comunidades de propietarios, según las explicaciones ofrecidas desde el equipo de Gobierno.

De esta manera, podrán mantener la numeración que ya tenían desde que se construyeron esas viviendas, en su momento, con vistas a las vías del ferrocarril. Solo en el caso de que los vecindarios quisieran cambiar en el futuro la denominación de la calle, se atendería la petición desde el Ayuntamiento y se les asignaría un número de portal. "Supone un coste importante para las comunidades de vecinos y las empresas ubicadas en la zona y el Ayuntamiento no quiere causar un gasto a mayores a los ciudadanos", añade.

El bulevar, de 11 kilómetros de extensión, ha permitido recuperar la permeabilidad entre los barrios que ahora están unidos y antes estaban separados por los muros que delimitaban el acceso a las vías, salvo en los puntos en los que había pasos para vehículos y peatones como en Las Casillas y la calle Madrid, por poner algunos ejemplos. No se ha olvidado la concejala popular del clamor ciudadano durante años para sacar las vías del centro de la ciudad, así como de las víctimas de atropellos.

La denominación irá desde la glorieta Luis Morcillo Ruiz, en el entorno de la Universidad de Burgos, hasta la glorieta en la que confluyen la avenida Constitución Española con Juan Ramón Jiménez.

Los técnicos municipales están estudiando como establecer la numeración y cuál será el punto de arranque de la vía, es decir, donde se coloca el número 1, del Bulevar ferroviario.

Una vez tomada esta decisión en la Comisión de Personal este punto pasará por Junta de Gobierno para la aprobación del dictamen, esta misma semana, en una reunión que se adelanta al miércoles. Antes de que acabe este ejercicio, será oficial esta denominación, que es la que se utiliza popularmente desde que comenzó la transformación de toda esta zona con la salida del tren y con el diseño que realizaron los suizos Herzog y de Meuron para todo el trazado.