Las frondosas de Burgos, premio en las aulas

Un centenar de cromos integran el nuevo álbum editado por el área municipal de Medio Ambiente en el marco del programa didáctico denominado Naturaleza en Burgos, ideado para dar a conocer de una manera amena el rico patrimonio natural que habita en la ciudad. "Al conocerlo lo valoran y al valorarlo lo cuidan", aseguran desde el departamento capitaneado por el concejal Carlos Niño, que presentaba ayer el nuevo 'tomo' de una colección auspiciada por el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León para promover actividades de Educación Ambiental.

En este caso, la lupa vuelve a detenerse sobre las frondosas, como ya hiciera el año pasado. En concreto, analiza 20 de las múltiples que adornan jardines y plazas: distintas especies de arces, peral, manzano, ciruelo, acacias, olivo, fresnos, tilos, ailanto, castaño de indias y catalpa.

La fórmula para acercar este material al alumnado de Primaria y Secundaria varía este año. En lugar de incorporar la iniciativa en el listado de 'La ciudad también enseña' como una más a llevar a cabo en los centros mediante monitores específicos, en esta ocasión el álbum estará a disposición de todos los docentes que lo soliciten y que quieran emplearlo en el aula como motivación.

Los cromos, según explicaba Niño, habrán de servir de premio a conductas saludables y, sobre todo, sostenibles. Incorporar ciertas pautas de respeto y conocimiento de la biodiversidad del entorno será la condición para recopilar las imágenes con las que completar la colección. Se conseguirá así, a juicio del edil, sostener este trabajo en el tiempo y reforzar sus resultados, al no circunscribirse a una actividad puntual. "Permitirá concienciar mejor a los escolares y los profesores tendrán libertad para marcar los retos a conseguir y juzgar si merecen o no la recompensa", añadía.

Como ejemplo, citó algunas propuestas que se sugieren, tales como ir al colegio a pie o en autobús, desayunar fruta o bocadillos con pan al menos cuatro días a la semana, no usar bolsas de plástico para el almuerzo, mostrar interés en la investigación de la fauna y flora de la ciudad o aprovechar y reciclar materiales.

El concejal detalló que se han impreso 2.000 ejemplares, con un coste de 13.000 euros. Recordaba al respecto que se licitó un pliego para contratar este servicio por cuatro años, con un precio total de 43.840 euros, sin IVA. Este es el tercer número de una colección que comenzó con el repaso a 20 coníferas, siguió el curso pasado con 20 frondosas, repite este con otras tantas, y continuará con dos números dedicados a los arbustos y uno final sobre hierbas.

Niño precisó que todos los docentes interesados pueden revisar el material en la web municipal y solicitarlo a través del correo electrónico: eduambiental@aytoburgos.es.