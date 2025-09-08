Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La carrera electoral hacia la presidencia de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) ha dado un giro tras el comunicado emitido por Andrés Hernando, presidente de FEMEBUR y aspirante al cargo, después de conocerse que el tesorero de FAE, Ignacio San Millán, tomaba el relevo del presidente saliente, Miguel Ángel Benavente, y anunciaba su intención de disputarle la presidencia.

Hernando, quien mantiene una relación cordial con San Millán, le felicitó horas después por la presentación de su candidatura, destacando que su decisión “enriquece el debate electoral que nuestra organización merece”, en su convencimiento de que el momento actual exige responsabilidad y altura de miras.

Es por eso que el presidente de Femebur ha planteado ya públicamente la posibilidad de concurrir con una candidatura conjunta. “Más allá de la lícita competencia electoral, hoy mi equipo y yo le tendemos la mano y le proponemos que construyamos juntos una candidatura de integración”, señaló Andrés Hernando en un comunicado. Su propuesta busca “una candidatura única y sólida que fusione lo mejor de ambos proyectos y que represente a todas las sensibilidades del tejido empresarial burgalés”.

No es una novedad, ya que en el momento de registrar su candidatura, el presidente de Femebur ya anticipó que si se diera el caso de que también llegara a postularse Nacho San Millán a la presidencia sería posible que las dos no llegasen al día de las elecciones.

Hernando enmarcó este ofrecimiento dentro de su proyecto Plan de Transformación y Futuro, que definió como una hoja de ruta abierta y no personalista. “Los empresarios de Burgos nos piden visión de futuro, no división. Nos piden resultados, no enfrentamientos”, argumentó.

Con esta iniciativa, insiste en que un acuerdo permitiría iniciar la nueva etapa de la organización desde el primer día “unidos y sin fisuras” a través de un programa electoral consensuado entre ambas candidaturas. Por ello, invitó a su oponente a poner “por delante el futuro de FAE para construirlo juntos”.

El candidato subrayó además que no se trata de una estrategia electoral, sino de un llamamiento a la cooperación. “Esta es una invitación sincera a cooperar y a sumar fuerzas por el bien de nuestra organización. Mi mano está tendida. Espero que podamos dialogar para ofrecer a los empresarios de Burgos el futuro de unidad y fortaleza que merecen y reclaman”.

San Millán comparecerá este martes en la Casa del Empresario donde acudirá a registrar su candidatura a la presidencia de FAE, si es que no alcanza un acuerdo con Hernando antes.