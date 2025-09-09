Burgos prorroga los convenios de asociaciones del tercer sector

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

La Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos ha prorrogado diferentes convenios con organizaciones del tercer sector que trabajan en este ámbito en la ciudad.

Así lo ha dado a conocer la presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Mila del Campo, tras la celebración del Consejo de la entidad.

Conforme a este acuerdo, se prorroga el programa de Ain Karem, en colaboración con Cáritas Diocesana, por valor de 22.750 euros; el que se suscribió con la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer (Afabur), que asciende a 58.000 euros; el de la Asociación Autismo Burgos, que supone 122.969 euros; el suscrito con Cocemfe y que asciende a 57.173 euros, y los acuerdos con Feclem, de 8.250 euros, y Afaem (Esclerosis Múltiple), con una cuantía 31.710.

De la misma forma, se renueva el acuerdo con la Asociación Fray Ponce de León, que tiene un importe de 33.200 euros; con la Asociación Nuevo Futuro, a la que se aportan 29.603 euros; con Accem, por una cuantía de 28.188 euros; con Burgos Acoge, que recibe 78.322 euros, y Adoratrices, para su programa Betania, cifrado en 71.944.

También se ha dado cuenta de la justificación presentada relativa al convenio de colaboración con Fundación Eusebio Sacristán para el ejercicio 2024, para el proyecto Escuela de Deporte inclusivo, por 8.400 euros, así como de la tercera prórroga del convenio de colaboración con Asociación Arbu por un total de 45.000 euros para el ejercicio 2025 en materia de prevención de drogodependencias.

Por otra parte, en materia de reconocimiento extrajudicial de crédito, se ha procedido a autorizar el pago de facturas de la Fundación Lesmes, adjudicataria de la gestión del Centro de Integración Social (CEIS), de los meses de noviembre y diciembre de 2024; más los de enero a julio de 2025 por importe de 43.875 cada mensualidad.

Además, se ha informado sobre el programa de animación comunitaria en Centros Cívicos y centros de animación social para el periodo octubre 2025 a enero 2026 así como sobre el curso 2025-26 del Programa de Envejecimiento Activo. En este sentido, se ha aprobado la prórroga del contrato de cesión del local número 4 del vivero municipal de empresas de Capiscol para una emprendedora particular.