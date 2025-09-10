Tres detenidos por propinar una brutal paliza a un joven en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Local de Burgos detuvo el pasado fin de semana a tres jóvenes de 19 años implicados en una brutal paliza a otro varón en Las Llanas. La agresión, según fuentes municipales, se produjo durante la madrugada del viernes 5 de septiembre en la confluencia de la calle Cardenal Segura con la plaza de Los Castaños.

Una serie de avisos a la sala 092 en torno a las 5 de la madrugada pusieron en alerta a la Policía Local, que inmediatamente envió varias dotaciones de sus unidades de Protección Ciudadana (UPC) y Respuesta Rápida (URR) al lugar de los hechos. Una vez allí, los agentes localizaron a un joven tendido en el suelo, semiconsciente, que había perdido mucha sangre.

Debido a su estado, se solicitó la presencia de una ambulancia mientras dos sanitarias libres de servicio colaboraban en auxiliar a la víctima. Entretanto, los agentes recabaron información de los múltiples testigos que se encontraban en el lugar, pudiendo identificar a tres varones implicados directamente en la pelea que habían huido antes de su llegada.

Poco tiempo después, un vehículo de Policía Local logró localizar en la avenida del Arlanzón, frente al Coliseum, a estos tres jóvenes. Fue entonces cuando se detuvo a dos de ellos, ya que el tercero saltó el malecón del río.

Aunque no se le pudo dar alcance en ese momento, el joven ya estaba plenamente identificado. Posteriormente, a las 11:45 horas, la Policía Local acabó dando con su paradero procediendo a su arresto.