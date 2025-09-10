Una experta de Atapuerca habla sobre el conflicto en las sociedades paleolíticas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Museo de la Evolución Humana celebra, este jueves 11 de septiembre, la charla ‘Muerte prematura de Benjamina y conflicto en sociedades paleolíticas’ con la miembro del equipo de investigación de Atapuerca, Nohemí Sala. Benjamina, junto a otros individuos adultos y juveniles de la población del Pleistoceno medio de la Sima de los Huesos, presenta evidencias de lesiones: algunas muestran signos de haber cicatrizado en vida, mientras que otras, sin embargo, resultaron letales.

El conflicto, presente desde los orígenes del ser humano, deja en ocasiones su huella en los huesos. Los restos óseos se convierten así en testigos directos del comportamiento humano en tiempos remotos, cuando todo lo demás ha desaparecido. En este trabajo, exploramos las hipótesis sobre la vida interrumpida de los individuos hallados en la Sima y el posible papel de la violencia en su destino.

Nohemí Sala es la investigadora principal de Deathrevol. Es doctora en Paleontología por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es investigadora Ramón y Cajal en el CENIEH. Su investigación se centra en los procesos de formación de yacimientos paleontológicos y arqueológicos, desde un punto de vista geológico y tafonómico. Es miembro del equipo de investigación de Atapuerca desde 2004 donde se formó con el profesor Juan Luis Arsuaga y la Dra. Arantza Aranburu.

A lo largo de su carrera ha dirigido proyectos de investigación y excavación como el Valle del Tejadilla (2008-2019) o los yacimientos de Tamajón (2017-actualidad), proyectos de divulgación científica (FCT-20-15661) y es codirectora científica del periódico de divulgación ‘Periódico de Atapuerca’.

Esta charla, que pertenece al ciclo organizado con motivo de la exposición del MEH ‘Sueños Rotos’, comenzará a las 20.15 horas en el salón de actos del Museo, con entrada libre hasta completar aforo. Se podrá seguir en director a través del canal de Youtube del MEH.