Remodelar el edificio central de las piscinas de El Plantío costará 1,6 millones

Imagen del proyecto del edificio central de las piscinas exteriores de El Plantío que el estudio Barrio y Cameno comparte en su página web.ECB

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Remodelar el edificio central de las piscinas exteriores de El Plantío costará 1.618.426 euros. Así lo estima el proyecto redactado por el estudio de arquitectura Barrio y Cameno, que calcula que la obra prevista se prolongará nueve meses, sin necesidad, finalmente, de derribar la actual infraestructura. El documento, de hecho, incluye un estudio pormenorizado de la situación de la construcción y concluye que ni la cimentación ni la estructura de la misma presentan daños y que ambas pueden mantenerse. Se eliminarán, eso sí, los elementos que sean necesarios para adaptar las dependencias al diseño planteado, lo que conllevará suprimir la planta superior por completo.

Se despeja así una de las principales incógnitas, pues desde que el equipo de Gobierno consideró que era preciso intervenir en este inmueble, dado el deterioro, se barajaba la opción de demolerlo y levantar uno nuevo en el mismo lugar. No hará falta, según indica el equipo proyectista, y la intervención prevista en la infraestructura existente será suficiente para modernizar las instalaciones, que incluirán zona de aseos, botiquín, áreas técnicas a disposición de los trabajadores y cafetería.

Según publican los responsables de la propuesta en su página web, esta parte "de un gesto respetuoso y funcional" con un enfoque que, al eliminar la parte de arriba y dejar en la planta baja los espacios de cafetería y aseos, "permite preservar la estructura actual mientras el edificio se reintegra armoniosamente en su parcela y entorno".

El diseño, destacan, "apuesta por una arquitectura orgánica que dialoga con la naturaleza circundante" y se organiza en tres piezas: dos bajo una misma cubierta y una tercera independiente.

"El antiguo forjado, ahora reinterpretado como cubierta, se transforma en un plano ondulante que evoca el movimiento del agua y las formas naturales. Este gesto no solo refuerza la conexión conceptual con el entorno, sino que también proyecta sombra y confort, adaptándose al uso público del espacio", detallan, para subrayar, además, "su compromiso con la accesibilidad universal, ya que la eliminación de barreras conecta fluidamente las piscinas con la cafetería mediante un urbanismo cuidado".

La portavoz municipal, Andrea Ballesteros, anunciaba la aprobación del documento que permitirá acometer la que será la tercera fase de la remodelación integral de las piscinas exteriores de El Plantío, según indicó, tras el arreglo del vaso familiar y la mejora de los vestuarios.

Sin embargo, la ejecución de esta obra tendrá que esperar y no podrá licitarse de manera inmediata, ya que carece de partida específica en las cuentas en vigor. "Aunque este año 2025 no contamos con fondos para su desarrollo, ya trabajamos en un borrador del presupuesto para 2026 y esta cantidad podría incluirse", detalló Ballesteros. Se sumaría así a otras tantas que aguardan su oportunidad en el área de Deportes, tales como el polideportivo de San Pedro y San Felices o la renovación de las cubiertas de distintos complejos municipales.

La situación de la construcción, inservible actualmente con algunas zonas apuntaladas, hizo que la intervención prevista inicialmente, redactada allá por 2019, junto con las otras dos citadas, no se pudiera llevar a cabo y se optara por un nuevo proyecto previa realización de catas y análisis del estado de la estructura del edificio.

Con la reciente aprobación se despeja el futuro de esta construcción, que data de 1979 y en la que se observan problemas de cimentación. Además, bajo el edificio existe un viejo ‘aljibe’ en el sótano para el que se busca una solución. En su momento, el anterior concejal de Deportes, César Barriada, explicaba que está acompañado de una red de tuberías ideadas en principio para ‘calefactar’ el agua de las piscinas de verano y que es una instalación obsoleta que lleva décadas en desuso. Se procederá a su retirada

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local también aprobaba los pliegos para licitar el contrato de reparación de fachadas de edificios, colegios e instalaciones municipales, con un presupuesto base de licitación de 900.000 euros con IVA y una duración de tres años, con la posibilidad de dos prórrogas anuales. La finalidad es la limpieza, consolidación y pintado de los citados elementos y espacios de titularidad municipal, como es el caso de los centros escolares.

En el área de Servicios Sociales, obtenían luz verde dos prórrogas de contratos en vigor: el del programa de ocio juvenil, gestionado por la mercantil Sedena, con un coste anual de 150.000 euros, y el del Servicio de Salud Joven, cuyo importe asciende a 45.000 euros al año.

Se materializaba además la segunda modificación del proyecto de mejora del Castillo, que incrementa el coste en otros 443.281 euros. Se suman a la ampliación primera de 336.308 euros para elevar el coste total al entorno de los 3 millones. Al respecto, Ballesteros aseveró que se mantiene la fecha de recepción de la obra a mediados de este mes.