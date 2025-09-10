La M.O.D.A. se suma a la Semana Europea de la Movilidad

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La Semana Europea de la Movilidad contará este año en Burgos con unos invitados de excepción durante su primera jornada. Se trata del grupo musical La M.O.D.A., con todos sus integrantes participando el martes 16 de septiembre en una actividad de carácter lúdico en el paseo Sierra de Atapuerca a partir de las 6 de la tarde.

Según detallaba este miércoles Cristina Fernández, técnica de Movilidad del Ayuntamiento, los miembros de La Maravillosa Orquesta el Alcohol mantendrá un encuentro con usuarios de asociaciones pertenecientes al ámbito de la salud y la discapacidad. Durante la cita, se realizarán distintos talleres e incluso un mural.

Con un presupuesto de 30.000 euros y bajo el lema Movilidad para todos, las actividades programadas se desarrollarán desde el 16 hasta el 22 de septiembre, Día Mundial sin Coche (y con los autobuses urbanos gratis). Como en anteriores ocasiones, se cuenta con el respaldo de empresas, entidades y asociaciones locales dispuestas a aportar su granito de arena de forma «altruista».

Un aspecto clave, más allá de fomentar el transporte sostenible en la ciudad, será el potencial del hidrógeno verde como «energía del futuro». Para ello, la sala de exposiciones de la Fundación Caja Rural acogerá una exposición, por las tardes de 19 a 21 horas, promovida por la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno.

También se suma a la Semana de la Movilidad la Policía Local, que impartirá clases de seguridad vial en horario de mañana. Aparte, la Unidad Canina realizará exhibiciones en el paseo Sierra de Atapuerca, enclave elegido para llevar a cabo la mayoría de iniciativas programadas.

En el apartado de novedades, destaca el diseño de un circuito cerrado en el que los participantes tendrán la oportunidad de circular con bicicletas de hidrógeno. Asimismo, por demanda popular, se ofrecerán cursos de mecánica para bicis e incluso clases de iniciación en el skate a cargo de la empresa Desliza T.

La cita más multitudinaria tendrá lugar el domingo 21, a partir de las 11 de la mañana, con la Bicicletada Solidaria de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Burgos (Adacebur) y Princessbikes. Ya el lunes, a modo de colofón, el programa Andar en Salud planteará una ruta a pie desde la avenida del Cid, a la altura del antiguo General Yagüe, hasta el Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

Uno de los objetivos que persigue la Semana de la Movilidad es poner de manifiesto la preocupación latente en la ciudad por los atropellos y accidentes de tráfico. En este sentido, las asociaciones Andando Burgos y Burgos con Bici vuelven a implicarse para compartir sus conocimientos. Por su parte, la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquéjar (AEPV) y Comisiones Obreras analizarán las ventajas que ofrece el transporte colectivo a la hora de desplazarse hasta los centros de trabajo.

A modo de prueba, el Ayuntamiento ha optado por peatonalizar la calle Santa Dorotea del 16 al 22 de septiembre. Del mismo modo, se hará lo propio en la calle Cátedra, junto al colegio Fuentecillas, para que los escolares ocupen la vía pública. En este caso, la iniciativa se enmarca en el programa Street and Kids, que ya se ha desarrollado con éxito en ciudades como Madrid o Barcelona.