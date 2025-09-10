Los bailes de tarde se despiden del verano en La Quinta con el dúo Última Nota

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los bailes de tarde promovidos por el Ayuntamiento se despiden del verano con una última cita en el exterior. La velada tendrá lugar mañana jueves, de 19 a 21 horas, y contará con la actuación del Dúo Última Nota, que ofrecerá un formato de pequeña verbena sobre un camión-escenario instalado en el paseo de la Quinta, a la altura del restaurante Las Veguillas. Al desarrollarse al aire libre, no será necesario disponer de invitación previa.

Tras el cierre del ciclo estival, la programación continuará en otoño con tres nuevas sesiones en interior, que se celebrarán en el Salón Rojo. Las citas están previstas para los días 10 de octubre, 7 de noviembre y 12 de diciembre, siempre en horario de 19 a 21 horas.

En este caso, el acceso sí requerirá de invitación, que podrá recogerse de forma gratuita en las taquillas del Teatro Principal durante las 48 horas antes de cada sesión. El espacio cuenta con un aforo de alrededor de 200 personas, capacidad que se completó en todas las convocatorias del ciclo anterior.