Un aviso vecinal a la Policía en Burgos aflora un caso de violencia de género

El 016 es el teléfono de atención a las víctimasPOLICIA NACIONAL

Agentes de la Comisaría Provincial de Burgos han tramitado recientemente diligencias policiales a raíz de una denuncia de terceras personas, sobre hechos que podrían constituir un delito de violencia de género.

A finales de agosto, un testigo puso en conocimiento de la Policía Nacional que una pareja residente en su mismo edificio protagonizaba frecuentes episodios de discusiones, gritos e insultos, lo que le llevó a sospechar de una posible situación de violencia de género.

El ciudadano manifestó además su preocupación por la existencia de hijos menores en el domicilio y trasladó que, pese a haber ofrecido su apoyo a la mujer, esta había rechazado su ayuda.

De forma inmediata, agentes especializados en violencia de género contactaron con la mujer para recabar su testimonio, conocer su situación personal, informarle de los derechos y recursos disponibles, y ofrecerle la protección necesaria.

De igual modo, y en cumplimiento de la normativa vigente, la Policía Nacional realizó tanto una Valoración Policial de Riesgo, incluida en el ‘Sistema Viogén’, así como otras diligencias específicas relativas a este tipo de infracción penal. Por último, una vez finalizado el atestado, todas las actuaciones se remitieron al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Burgos.

Policía Nacional recuerda que cualquier persona que tenga conocimiento o sospechas de un posible caso de violencia de género debe llamar al teléfono de emergencias 091. De esta manera, se asegura la intervención inmediata de una dotación policial en el lugar de los hechos.

El ‘Protocolo Cero’, regulado por la Instrucción 5/2021 de la Secretaría de Estado de Seguridad, establece la obligación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de intervenir en todos los casos de violencia de género en los que existan indicios de delito, aunque la víctima no presente denuncia.

Su finalidad es garantizar la asistencia inmediata, la protección y la apertura de diligencias de oficio.

Asimismo, Policía Nacional insiste en la importancia de denunciar y de tomar conciencia de la gravedad de este tipo de conductas, facilitando a las víctimas toda la información necesaria sobre los trámites judiciales y los recursos disponibles en los ámbitos legal y social, promoviendo las acciones necesarias para evitar que los delitos de violencia de género queden impunes.