Fórum Evolución refuerza su posicionamiento en las II Jornadas de Directivos de AFE y APCE

El Fórum Evolución Burgos ha participado en las II Jornadas de Directivos de la Asociación de Ferias Españolas (AFE) y de la Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE), celebradas en Madrid los días 8 y 9 de septiembre. La cita ha reunido a cerca de un centenar de responsables de los principales recintos feriales y palacios de congresos del país, junto a representantes institucionales vinculados al turismo y la promoción económica.

La presencia del palacio de congresos burgalés en este foro nacional representa un hito estratégico de posicionamiento en el sector congresual, así como una oportunidad para compartir experiencias y poner en valor el trabajo desarrollado desde su apertura en 2012.

Durante las jornadas se analiza el papel de ferias y congresos en el desarrollo económico y turístico de las ciudades anfitrionas, abordando no solo su impacto inmediato, sino también la proyección e influencia que generan más allá de la celebración de los propios eventos. La participación de Fórum Evolución Burgos pone de relieve su compromiso por situar a la ciudad como referente en la captación de grandes eventos y en la creación de sinergias con otros espacios y gestores del sector a nivel nacional.

Con este encuentro, Fórum Evolución Burgos continúa consolidando su papel como motor del turismo de reuniones y congresos en la ciudad, contribuyendo al desarrollo económico, cultural y social de Burgos y su provincia.