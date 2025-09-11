Tres detenidos en Burgos por malos tratos y violencia de género en menos de 24 horas.TOMÁS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

La Policía Local de Burgos detuvo el pasado domingo 7 de septiembre, en menos de 24 horas, a tres hombres de 15, 37 y 56 años como presuntos autores de un delito malos tratos y violencia de género.

El primer arresto tuvo lugar en la madrugada del domingo 7 de septiembre. Agentes de la Unidad de Respuesta Rápida (URR) acudieron a un domicilio de la avenida de los Derechos Humanos por un presunto caso de violencia de género.

El presunto autor de los hechos, un hombre de 37 años, había agredido a su pareja tras mantener previamente una fuerte discusión con otro familiar en la vivienda, a quien también intentó golpear.

La segunda detención tuvo lugar sobre las 07:15 horas del mismo domingo. En este caso, por otra presunta agresión cometida en las proximidades de la calle Severo Ochoa.

La víctima manifestó a los agentes que, tras una discusión con su pareja, fue golpeada en el rostro. El presunto autor de los hechos, un hombre de 56 años, huyó del lugar siendo localizado y detenido minutos más tarde en la calle Francisco Grandmontagne por agentes de la Policía Local.

La última de las detenciones, en intervención conjunta con la Policía Nacional, tuvo lugar sobre las 20:40 horas en un domicilio de la calle José María Codón. Según fuentes municipales, se acabó arrestando a un adolescente de 15 años por un presunto delito de malos tratos.