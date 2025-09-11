Barrio denuncia que la situación de la Escuela Municipal de Música es «crítica»

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista ha denunciado la situación "crítica" que atraviesa la Escuela Municipal de Música cuando a 11 de septiembre existe una gran incertidumbre sobre si continuará el servicio de cara a este curso escolar. "Ni el equipo docente, ni las familias sabemos absolutamente nada", aseguró la concejala Nuria Barrio, que, además, es usuaria del centro desde hace ocho años.

Desde su punto de vista, la falta de información de cuestiones tan del día a día como la fecha de inicio de las clases o el plazo de apertura para las nuevas inscripciones hacen pensar que "el curso está en el aire". La socialista recuerda que hasta el 4 de septiembre ha habido un contrato por cinco años que ha finalizado, pese a que en Junta de Gobierno se dictaminó la cobertura de este curso mediante una nueva prórroga. "Al menos en los dos últimos años el empresario ha puesto de manifiesto que estaba atravesando por dificultades económicas motivadas porque ese contrato no daba respuesta al servicio que estaba prestando", afirma.

Ante este escenario, que como afirma, no es nuevo, puesto que el equipo de Gobierno lleva dos años retrasando hacer los pliegos, la edil ha instado al Ejecutivo a que se ponga a trabajar para dar solución a las 750 familias burgalesas que están afectadas por esta situación.

Barrio advierte de que “teme” por la continuidad de la Escuela Municipal de Música de Burgos si el adjudicatario (Pablo Abad S.L) no quiere continuar con la gestión en las mismas condiciones económicas.

Desde el Partido Socialista lamentan que desde la Gerencia de Cultura no se ha respondido a las demandas del empresario, y ahora con el contrato caducado, desde el 4 de septiembre, y el adjudicatario asfixiado económicamente, la situación es muy complicada.

Asimismo, Barrio admite que no entiende que la presidenta de la gerencia, Andrea Ballesteros, culpe de esta situación al adjudicatario y no asuma que el Ayuntamiento es el que tiene que tomar cartas en el asunto, puesto que la escuela es municipal.

Con esta situación, las familias afectadas no descartan llevar a cabo movilizaciones o poner en marcha un crowdfunding para garantizar la viabilidad de la escuela.

Comisión Gastronetas

Por otro lado, el viceportavoz socialista, Josué Temiño, se refirió a la primera sesión de la comisión de investigación de las gastronetas de San Pedro que, este miércoles, celebró su primera sesión. El concejal lamentó la actitud del equipo de Gobierno “altiva y prepotente” con la que solo quieren obstaculizar la labor de la oposición para “dar carpetazo” a un caso del que no quieren hablar.

Algo, que como Temiño avanza no va a suceder, ya que hay que esclarecer porque se anuló la feria 'in extremis' si no había nada que ocultar. La expectativa de los socialistas es que se van a esclarecer cuestiones como la de la feria de gastronetas, los conciertos de los Cuatro Reyes de 2024, los conciertos de San Pedro o qué ha pasado en la final internacional de danza. Como señala el viceportavoz, hay que saber si el personal eventual se extralimitó en sus funciones.