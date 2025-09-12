Del campus a la pasarela

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

No será un desfile cualquiera. El objetivo principal no es presentar colecciones y nuevas tendencias. Los modelos, quizá salvo alguna que otra excepción, jamás han transitado por una pasarela. Aprenderán de la experiencia, sin duda, y además con reconocimiento de créditos. Alumnos todos de la Universidad de Burgos, participarán en la primera edición de La UBU está de moda. Una singular experiencia, «formativa y con proyección social», ideada por la Federación de Empresarios de Comercio (FEC) para que «la gente joven se relacione con las compras de una forma distinta». Es decir, visitando tiendas físicas y dejando las pantallas a un lado.

Moda y cine. Arte en distintos formatos. La cita, pendiente de concretar horarios, se celebrará el miércoles 22 de octubre en el Hospital del Rey. De la selección de modelos se encargará la agencia Tamayo, que ya el pasado jueves recogió alguna que otra inscripción durante la jornada de bienvenida a los nuevos estudiantes de la UBU. El plazo para apuntarse finaliza el 26 de septiembre y, a continuación, los alumnos seleccionados recorrerán diferentes establecimientos para elegir las prendas que mejor se adapten a su propio estilo. Además, se grabarán una serie de fashion films que se proyectarán durante el desfile.

Los rodajes se llevarán a cabo con diferentes equipos, de tres o cuatro alumnos, y los mejores trabajos recibirán bonos al consumo por valor de 60 euros. Para la presidenta de la FEC, Consuelo Fontecha, La UBU está de moda va más allá del mero «aspecto formativo». Obviamente, el evento permitirá conocer el sector desde múltiples aristas. No en vano, también se busca visibilizar que «el comercio aporta mucho a las calles» y que «las relaciones humanas tienen que seguir funcionando».

Dos aspectos fundamentales destaca de esta iniciativa el vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte de la UBU, Delfín Ortega: «talento universitario y dinamización del comercio local». Sobre ambos pilares se sustenta esta pasarela, con «vocación de continuidad», concebida como «escaparate de oportunidad para el estudiantado y el tejido comercial». Asimismo, la alianza entre moda y cine resulta de vital importancia para incentivar el «emprendimiento local» y «reforzar la imagen de Burgos como una ciudad universitaria viva».

La UBU está de moda forma parte de un convenio mucho más amplio, a cuatro años vista y con otros cuatro de prórroga, que contempla diferentes acciones dirigidas a fortalecer el «desarrollo socioeconómico de Burgos y provincia». Al margen de la pasarela, cuya meta es que «la gente joven perciba el comercio de calle como cercano», el rector de la Universidad, José Miguel García, pone en valor la «transferencia de aprendizajes», el refuerzo de la «motivación» entre el estudiantado y el desarrollo de «competencias transversales».

Ni la UBU ni la FEC ocultan su expectación ante una propuesta que Ortega no duda en calificar de «creativa, útil y abierta». Fontecha, por su parte, confía en que las nuevas generaciones se dejen caer por los establecimientos de toda la vida. Aunque sea a través de sus redes sociales y páginas web, muchas de ellas con plataformas de comercio online, porque las nuevas tecnologías y las tiendas físicas «no son incompatibles».