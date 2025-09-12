La Policía Local se incauta en Burgos de 2,3 kilos de cocaína

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Local se han incautado de 2,3 kilos de cocaína y han detenido a un joven de 24 años. Los hechos se remontan al pasado 4 de septiembre a las 22.00 horas, cuando una patrulla de la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) estaba realizando funciones de patrullaje y control para evitar el menudeo, botellón, consumo y actos vandálicos observó en la calle Esteban Sáez Alvarado una maniobra antirreglamentaria de un vehículo, según informa la Policía Local.

A continuación, los agentes pararon su vehículo detrás del coche que había realizado la infracción. En el momento de acercarse donde estaba el conductor, este se bajó del vehículo con una mochila que, cuando los agentes le dieron el alto, la tiró debajo de un vehículo estacionado.

Los agentes interceptaron al conductor del vehículo y localizaron la mochila que había tirado al ver a los agentes. Cuando los policías locales registraron la mochila comprobaron que en el interior había 2,3 kilos de cocaína, con una pureza del 74% y con un valor aproximado en el mercado ilícito de 276.000 euros.

Los agentes detuvieron a un joven de 24 años. En lo que va de año, la Policía Local ha realizado cinco detenciones por delitos contra la salud pública. Desde el año 2022, la Policía Local ha realizado 25 detenciones por delitos de este tipo. En esta última intervención es en la que más cantidad de cocaína se ha intervenido en los últimos tiempos.

El pasado 13 de agosto, la Policía Local detuvo a una mujer de 25 años por hechos similares, cuando fue sorprendido con droga cuando circulaba con un patinete eléctrico.