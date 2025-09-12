Los Bomberos sofocan un incendio en una vivienda en Burgos: «El susto te le llevas»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Tremendo «susto» el que el que se han llevado este viernes los vecinos del número 24 de la calle San Juan de Ortega que confluye con la de Santiago. Un incendio declarado a las 20:25 horas desató la alarma, sobre todo al recibirse varios avisos de que había un «chico» pidiendo ayuda por la ventana de su domicilio.

Una serie de llamadas a la sala de operaciones del 112 indicaban que salía una gran columna de humo procedente de la cocina de una vivienda. Según apuntaba un vecino del bloque a este periódico, el domicilio afectado se ubica en el quinto piso. Tras recabar la información, se movilizó de inmediato al Cuerpo de Bomberos de Burgos, así como a la Policía Nacional y Local.

Teniendo en cuenta que varios de los avisos detallaban la presencia de un joven pidiendo auxilio, el 112 también trasladó la incidencia a Emergencias Sanitarias del Sacyl de modo preventivo. Con tres dotaciones de bomberos ya en el lugar, la Policía Local se encargaba de cerrar parcialmente el tráfico en la calle Santiago, desde el cruce con la plaza de San Bruno, y totalmente a partir de la confluencia con la calle Francisco Grandmontagne.

Ante tal dispositivo y después de que corriese la voz de que se había producido un incendio, un gran número de transeúntes se arremolinaban en la zona interesándose por lo sucedido. Entre ellos, un vecino del bloque afectado que se encontraba en la plaza Roma. Nada más recibir una llamada alertándole de lo que estaba ocurriendo, se desplazó ipso facto con evidente preocupación.

«El susto te le llevas», declaraba este vecino, más tranquilo, después de que la Policía permitiese el acceso a los residentes del edificio una vez extinguido el fuego antes de las 21 horas. El hombre, cauteloso, confesaba su intención de «subir por las escaleras» por si el ascensor había sufrido algún tipo de daño. Mejor prevenir que curar.

Finalmente, en torno a las 21:30 horas, el personal sanitario trasladaba a un menor de edad en UVI móvil al Hospital Universitario de Burgos (HUBU). El adolescente, evacuado por inhalación de humo, accedió por su propio pie a la ambulancia.