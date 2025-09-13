La gran fiesta del comercio llena la calle de glamur

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

¿Cuántas top models tienen la ocasión de lucir en un escenario tan incomparable como la Plaza Mayor de Burgos? Al más puro estilo ‘fashionista’ de Nueva York o París, pero mejor, el centro de la ciudad se convertía ayer en epicentro del estilo. La Noche Abierta llenaba de glamur y diversión, ante todo, las calles del casco urbano con el objetivo de presentar por todo lo alto la nueva temporada otoño-invierno, «la más importante del año para el comercio local». Así lo estima Belén Marticorena, gerente Centro Burgos, la agrupación que pone en marcha esta iniciativa más que consolidada. Suma para la ocasión ocho ediciones -interrumpidas solo por la pandemia- y puede presumir, y presume, de ser pionera en el país. «Hoy en día muchas ciudades organizan actividades como esta, pero cuando empezamos era una novedad», afirma la representante de la asociación de comercios, satisfecha con la acogida que los burgaleses brindan año tras año a la cita.

En concreto, los negocios que lo desean festejan con música o actuaciones especiales esta Noche Abierta, al tiempo que muestran los productos que ofrecerán los próximos meses, con la esperanza de que la época a estrenar cumpla y, como suele, salve el año. «El otoño en Burgos es muy largo y aprovechable. Para el comercio, especialmente el textil y el de complementos, que es el que más se suma a este evento, es fundamental», insiste Marticorena, para detallar que, precisamente, la jornada se celebra en estas fechas para que los participantes hayan recibido toda la mercadería. Sirve además como antesala esta fecha para los salones de moda que llegarán en breve, tanto el promovido por la Federación de Empresarios de Comercio (FEC), como el de la Junta de Castilla y León.

Es tal la ilusión de Centro Burgos que en esta ocasión decidían reforzar la actividad con una pasarela doble, la tradicional ‘fija’ en la Plaza Mayor y otra itinerante por las calles aledañas, ambas comandadas por el grupo La Mueca.

La mayor innovación es que el público pudo participar en la primera de ellas. Los asistentes que se presentaron con un «lookazo» tuvieron la oportunidad de desfilar y ganar premios como vales de compra para usar en los comercios durante el resto de la tarde y noche.

«El objetivo de esta iniciativa es emular a grandes marcas como Chanel o Dior, buscando que los burgaleses, conocidos por su cuidado en la imagen, se unan a la celebración. Está diseñada para ser una forma de divertirse, disfrutar de la moda y, al mismo tiempo, ganar premios», precisaba Marticorena, tanto por participar como, por sencillamente, acercarse a las tiendas, pues todas ‘habilitan’ ventajas para motivar a la clientela. Que tiemble Milán.