La morcilla (de Burgos) tiene mucho tirón

El evento se celebró en la Llana de Afuera.SANTI OTERO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Llana de Afuera de la capital burgalesa acogió la I Feria de la Morcilla de Burgos IGP, un evento para reivindicar no solo este producto estrella de la gastronomía local sino también para ser nexo de unión y ejemplo de compromiso social, ya que el dinero recaudado en la venta de los pinchos, acompañados por vinos de la denominaciones de origen Ribera y Arlanza, servirá para apoyar la labor de las ONG Atalaya, Amycos y Asociación Calzadas.