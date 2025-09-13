El Correo de Burgos

La morcilla (de Burgos) tiene mucho tirón

La Llana de Afuera de la capital burgalesa acoge la I Feria de la Morcilla de Burgos IGP

La Llana de Afuera de la capital burgalesa acogió la I Feria de la Morcilla de Burgos IGP, un evento para reivindicar no solo este producto estrella de la gastronomía local sino también para ser nexo de unión y ejemplo de compromiso social, ya que el dinero recaudado en la venta de los pinchos, acompañados por vinos de la denominaciones de origen Ribera y Arlanza, servirá para apoyar la labor de las ONG Atalaya, Amycos y Asociación Calzadas. 

