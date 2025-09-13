Burgos 2031 invita este domingo a la ciudadanía a participar en una foto para la historia

La cita será en el entorno de la Catedral de cartón levantada en el paseo de la Sierra de Atapuerca.SANTI OTERO

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la candidatura Burgos 2031, ha convocado a la ciudadanía a participar este domingo en la acción participativa '2.031 burgaleses para una foto histórica', un evento que reunirá a miles de personas en torno a la cultura, la identidad y la ilusión compartida por la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

La cita tendrá lugar este domingo, 14 de septiembre, en el entorno de la Catedral de cartón, una instalación efímera incluida en la programación del festival EnClave de Calle, que se levantó el pasado jueves y será deconstruida este mismo domingo.

A las 12.45 horas se tomará la gran fotografía conmemorativa y, a continuación, a las 13.00 horas, se celebrará el acto de deconstrucción de la Catedral de cartón, que pondrá fin a esta intervención artística.

Los 2.031 primeros participantes podrán recoger gratuitamente la camiseta conmemorativa de Burgos 2031, que servirá como distintivo en la fotografía colectiva.

Para obtenerla será necesario mostrar que se sigue alguna de las redes sociales oficiales de la candidatura: Facebook, Instagram, TikTok o X.

La entrega de camisetas se realizará en el entorno de la Catedral de cartón, concretamente en la puerta de acceso del Fórum Evolución Burgos (exterior), el domingo 14 de septiembre en horario de 10.45 a 12.30 horas, hasta agotar existencias.

La acción '2.031 burgaleses para una foto histórica' tiene como objetivo visibilizar el compromiso de la ciudad con su candidatura cultural y ofrecer un momento único de participación ciudadana.

El Ayuntamiento anima a todos los burgaleses a sumarse a esta iniciativa y a formar parte de una fotografía que quedará como recuerdo histórico de la ilusión colectiva que impulsa el camino de Burgos hacia 2031.