Realidad virtual para despertar recuerdos

A veces, para recordar solo hace falta un lugar especial, la plaza donde quedabas con tus amigos, el ruido inconfundible de un coche o el característico sonido de un reloj anunciando la hora. En Burgos, los grupos de investigación CAYPAT (Comunicación Audiovisual y Patrimonio) y TECTO (Tecnología y Terapia Ocupacional) de la Universidad de Burgos (UBU) trabajan en un proyecto innovador que se sirve de la recreación de espacios urbanos históricos de la ciudad para ayudar a las personas con Alzheimer a reconectar con su memoria autobiográfica a través de la realidad virtual.

La iniciativa nació como respuesta a una necesidad planteada por la asociación de enfermos de Alzheimer de Burgos (Afabur), que demandaban una tecnología capaz de incorporar la realidad virtual en las actividades y terapias que se desarrollan en el centro. Para hacerlo posible, expertos en diferentes materias, como historiadores, terapeutas ocupacionales y comunicadores unieron fuerza con el fin de desarrollar una herramienta que permitiese a los usuarios de Afabur reconectar con lugares emblemáticos de su ciudad, y en especial, con el recuerdo que tenían de ellos hace 50 años.

El proyecto está siendo desarrollado por el centro de Innovación y Tecnología en Videojuegos y Comunicación Audiovisual (ÍTACA) de la UBU, en estrecha colaboración con la propia asociación Alzheimer Burgos.

Uno de los coordinadores del proyecto y miembro de ÍTACA, Roberto Martín, explica que la memoria autobiográfica se conserva mejor entre los 18 y los 27 años, y es por ese motivo que se decidió que la recreación se situase en el Burgos de los años 70 u 80. Para conocer bien cómo era la ciudad en aquella época entrevistaron a vecinos de Burgos que habían nacido entre los años 50 y 60, con el fin de conocer cuáles eran los lugares que mejor recordaban de la ciudad y si eran capaces de identificar cambios significativos en el entramado urbano.

Así fue como eligieron los lugares a recrear: la Plaza Mayor, y la zona del Teatro Principal, donde es reconocible el reloj ‘El Morito’, que servía de punto de encuentro para los burgaleses décadas atrás. Para llevar a cabo esta recreación era importante tener una amplia documentación histórica, y en este punto fue clave el papel de Daniel Castilla de ÍTACA, que se encargó de buscar toda la documentación necesaria para recrear lo más fielmente posible estas zonas de Burgos.

Durante semanas, los investigadores trabajaron de forma conjunta con el fin de lograr la mayor exactitud posible, dado que cuanto más se pareciese, más posibilidades había de ayudar a las personas con Alzheimer de la ciudad a recordar estos lugares. Por ello, la experiencia no solo incluye las imágenes en realidad virtual, sino que también se acompaña de sonidos. De esta forma, los usuarios no solo podrán ver el reloj donde quedaban con sus amigos cuando eran jóvenes, sino que también podrán escuchar cómo sonaban los coches que recorrían las calles en aquella época.

Prueba piloto

El pasado mes de mayo el equipo llevó a cabo su primera experiencia piloto con cinco personas de la asociación, que pudieron conocer por primera vez este proyecto de realidad virtual. Tal y como indica Hilario Ortiz de TECTO, la idea era ver cómo se adaptaban a las gafas de realidad virtual, y cómo recibían esta primera muestra.

“Nos llamó la atención la familiaridad con la que lo recibieron. Les gustó, y nos dijeron que habían recordado lo que hacían cuando quedaban con sus amigos en esos lugares. Fue muy enriquecedor para ellos y no hubo aspectos negativos”, indica Ortiz, que explica que ninguno experimentó mareos con las gafas de realidad virtual, y disfrutaron de estas sesiones.

Esta pequeña prueba, en la que participaron personas de entre 70 y 80 años, les permitió también a los encargados del proyecto averiguar cómo seguir perfeccionando el trabajo. “Nos ha servido para averiguar que realmente podemos seguir hacia delante, mejorando la aplicación y dedicarle más trabajo”, indica Roberto Martín, que señala que a partir de ahora se les abren más posibilidades, y la idea a futuro es poder probarlo con una muestra más amplia de personas.

Cuando el proyecto esté terminado se destinará a la asociación Afabur porque, tal y como explican desde ÍTACA esta aplicación no puede trasladarse a otras ciudades, dado que recrea zonas específicas de Burgos, aunque sí que abre la posibilidad a replicar resultados en otros lugares. “Lo que hemos hecho en Burgos se podría hacer en otra ciudad. Identificar los lugares simbólicos de una ciudad o pueblo y replicar la metodología”, añade Martín.

Desde el punto de vista de la salud, Montserrat Santamaría, de TECTO, explica que el proyecto permitirá medir la eficiencia de la aplicación en personas con Alzheimer, y comprobar si esta “metodología de reconstrucción permite mejorar capacidades cognitivas”. “Cuando esté listo, y en colaboración con Afabur, se podrá desarrollar algún tipo de investigación clínica para intentar medir su eficacia”, añade.

El desarrollo del proyecto ha contado con la participación de Montserrat Santamaría, Olalla Sáiz Vázquez y Juan Hilario Ortiz por parte de TECTO. Ellos se han encargado de asesora en la metodología de focus group, ofrecer información acerca de los parámetros cognitivos aplicados al diseño, la metodología del diseño experimental, así como el asesoramiento sobre la población diana, es decir, las características, el perfil cognitivo y las necesidades de apoyo en personas con Alzheimer.

Por otro lado, en nombre de ÍTACA se encuentran Mario Alaguero (productor ejecutivo); Iñigo Gómez, técnico de desarrollo y encargado de la fotografía 360, modelado 3D y fotogrametría, así como del análisis cuantitativo de focus groups; María del Pilar Bermúdez Martínez (realización audiovisual y modelado 3D); Daniel Castilla (documentación histórica y caracterización de figurantes) y Roberto Martín, que se encargó del diseño virtual y el análisis cuantitativo de focus groups. También contaron con la ayuda de Sergio Cañas para las consultas históricas sobre la ciudad.