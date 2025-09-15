El PSOE tacha de «fraude» el proceso de selección del director de Calidad del Ayuntamiento de Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

«Estamos ante un fraude». Así de tajante se mostraba este lunes José María Romo, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, refiriéndose al proceso de selección para el nombramiento del director de Calidad y Modernización, un puesto específicamente creado por el equipo de Gobierno con el fin de mejorar el funcionamiento interno del Consistorio.

Amparándose en las bases de la convocatoria y la resolución que ha permitido designar a uno de los cinco candidatos concurrentes, Romo indicaba de entrada que el procedimiento arrancó «desde el desinterés y con una visión simplista». De hecho, asegura que esto ya se puso de manifiesto tanto en las mesas de negociación como en la Comisión de Personal.

Pero no radica ahí el problema. Lo grave del asunto, según el edil socialista, es que los dos aspirantes que fueron seleccionados apenas cumplían los requisitos exigidos en la convocatoria. Por ejemplo, ninguno acreditó experiencia previa dentro del mismo ámbito funcional. Tampoco conocimiento de los principales modelos de sistemas de calidad implementados en las administraciones públicas. A lo sumo, «un curso formativo en la materia de escasa relevancia».

Sin experiencia laboral previa, sí se valoró que uno de los candidatos había desempeñado un puesto con «aspectos relacionados» con gestión de la calidad. Por otro lado, a Romo le llama la atención que los currículums de los dos finalistas sumasen en total «200 horas» de cursos formativos. Uno de ellos, de «26 horas», se realizó hace «25 años».

Rechazados tres de los aspirantes por falta de documentación y sin solicitarse una subsanación de errores que «estaba contemplada en las bases», la concejala de Personal, Yolanda Barriuso, convocó una Comisión de Valoración para analizar las competencias, experiencia y habilidades de los dos candidatos que habían pasado la criba. De ahí salió una «propuesta no vinculante» que se decantó por el que «más méritos reúne», lo cual «no quiere decir que se ajuste al perfil pretendido».

«Sorprendentemente», a juicio de Romo, se dio por válida la valoración de los méritos aportados documentalmente y no se apreció necesidad alguna de «convocar la entrevista que estaba prevista». Por todo ello, el PSOE considera que el Ejecutivo municipal no solo hace gala de un evidente «desprecio a la participación», sino que además demuestra una «lamentable falta de profesionalidad y de decoro político».

Más allá de acusar a Barriuso de «confundir la libre designación con el 'todo vale'», el edil socialista cree que este modus operandi «arruina las posibilidades que tiene el Ayuntamiento de mejorar su funcionamiento». Por ello, no dudó en solicitar públicamente a la alcaldesa, Cristina Ayala, que «ponga orden y oriente a esta concejala».

Dar marcha atrás a este nombramiento, aunque «el funcionario seleccionado no es responsable ni partícipe de este fraude», sería una «medida inteligente» por parte del Partido Popular. Sin embargo, Romo duda que Barriuso recule porque «se ha lanzado al monte y tiene mucha prisa por demostrar cosas que no van a tener ningún resultado».