El Ayuntamiento de Burgos se unirá el próximo 28 de septiembre a una nueva jornada organizada en toda España dentro del programa Basuraleza.

En esta ocasión, la jornada tendrá como objetivo la limpieza de las playas, por lo que desde la Concejalía de Medio Ambiente se ha optado por una intervención en Fuente Prior.

El objetivo de esta iniciativa es recoger los residuos que algunos dejan tirados en el campo, a la vez que concienciar sobre la importancia de preservar el medio ambiente.

La jornada comenzará a las 11.00 horas y se prolongará durante aproximadamente una hora y media, en la que se recogerán colillas, plásticos, latas y otros residuos en el entorno de la playa fluvial.

Desde el Área de Medio Ambiente, se facilitarán guantes y bolsas entre los participantes, que deberán inscribirse en eduambiental@aytoburgos.es